Der Sportartikelhersteller Puma erwartet nach einem schwächeren ersten Quartal eine steigende Dynamik. So sei das Unternehmen gut in das zweite Quartal gestartet, sagte Konzernchef Arne Freundt Vorgestern in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen. Puma rechnet nun mit einer schrittweisen Verbesserung im Jahresverlauf und bestätigte die Jahresprognose. Fußballschuhe sind die treibende Kraft gewesen. Die Konsensschätzungen dürften leicht steigen. Die Aktie konnte schlussendlich am Mittwoch und Donnerstag um knapp 15 Prozent zulegen. Dabei startete Puma mit einem Gewinnrückgang in das neue Jahr. Negative Währungseffekte belasteten die Ergebnisse. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um 9,4 Prozent auf 159 Millionen Euro, unter dem Strich verblieb mit 87,3 Millionen Euro gut ein Viertel weniger.

Der Aktienkurs von Puma konnte sich gut vom partiellen Tief am 1. Februar 2024, am Level von 35,60 Euro, absetzen. In der Spitze konnte das Papier rund 45 Prozent an Kurssteigerung generieren. Im Zuge dessen wurde auch der wichtige Widerstand bei 49,85 Euro überwunden. Es ist möglich, dass demnächst eine Konsolidierung auf diesem Niveau stattfindet und der Kurs danach den Widerstand bei 60,04 Euro ins Visier nimmt. Bis zu diesem Widerstand müsste die Aktie noch rund 15 Prozent hinzugewinnen. Mit dem im Text vorgestellten und gehebelten Optionsschein entspricht dies einem Potenzial von 68 Prozent. Im Falle einer weiteren Kurssteigerung würde das Papier in eine hartnäckige Widerstandszone eintreten. Fundamental betrachtet rechnet das Management von Puma bis in das Jahr 2026 mit stark steigenden Gewinnen. Im Zeitraum 2024 bis 2026 wird mit einer Zunahme von 48 Prozent geplant. Aus heutiger Sicht sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 12,88. Dies wäre der niedrigste Wert im Vergleich der letzten 10 Jahre.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz: