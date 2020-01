Haben die amerikanischen Aktienmärkte ihren Trend gebrochen nach der massiven Rally zuletzt? Vor allem der Nasdaq und der Bankenindex (ETF BKX) zeigen Trendbrüche, die schnell "repariert" werden müssen. Der Nasda gestern mit dem größten Verlust seit August, Dow Jones und S&P 500 seit Oktober letzten Jahres. Heute im Fokus die Zahlen von Apple, heute Morgen sorgt ein Pressebericht für Optimismus für den Tech-Konzern. Unterdessen steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in China deutlich an, Analysten gehen davon aus, dass das BIP des Landes im 1.Quartal sogar negativ werden könnte. Nun gibt es den ersten Infektions-Fall in Deutschland..

