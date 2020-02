Die Ausbreitung des Corona-Virus in China und weiteren Ländern bestimmte in der Berichtswoche die Entwicklung an den Finanzmärkten. Selbstverständlich steht dabei die medizinische beziehungsweise gesundheitliche Seite an erster Stelle.

Was diese Woche wichtig war: Corona-Virus dominiert Marktentwicklung

Wirtschaftliche Folgen schwer abzuschätzen

Die Ausbreitung des Corona-Virus in China und weiteren Ländern bestimmte in der Berichtswoche die Entwicklung an den Finanzmärkten. Selbstverständlich steht dabei die medizinische beziehungsweise gesundheitliche Seite an erster Stelle. Aber finanzmarktseitig stellt sich auch die Frage nach den mit der Lage einhergehenden wirtschaftlichen Folgen. Die Abriegelung chinesischer Millionenstädte, die Einstellung des Reiseverkehrs von und nach China durch Luftfahrtunternehmen sowie Einschränkungen in der Geschäftstätigkeit durch internationale Unternehmen sind die bislang zu beobachtenden Folgen. Das Problem ist ein globales, zumal die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile den internationalen Notstand ausrief. Niemand vermag derzeit genauer abzuschätzen, wie stark die Auswirkungen des Virus auf die weltwirtschaftlichen Handelsströme sein werden.

Die Verunsicherung unter den Anlegern hat sich in der Berichtswoche in rückläufigen Aktienmärkten, vor allem in Asien, niedergeschlagen. Als sicher geltende Staatsanleihen wie US-Treasuries oder deutsche Bundespapiere waren hingegen weiter gesucht und setzten ihren Höhenflug fort. Entsprechend gaben die Renditen an den Staatsanleihemärkten nach.