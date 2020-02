Am 3. Februar beginnt mit dem „Iowa caucus“ der offizielle Nominierungsprozess des demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Bei den Vorwahlen in den Bundesstaaten werden die sogenannten „pledged delegates“ ermittelt.

Am 3. Februar beginnt mit dem „Iowa caucus“ der offizielle Nominierungsprozess des demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Bei den Vorwahlen in den Bundesstaaten werden die sogenannten „pledged delegates“ ermittelt. Das sind jene Delegierte, die sich quasi „verpflichten“ beim Parteikongress für einen bestimmten Kandidaten zu votieren. Um im ersten Wahlgang dieser abschließenden Veranstaltung (13. bis 17. Juli) nominiert zu werden, wird die absolute Mehrheit der 3.979 regulären Delegiertenstimmen benötigt. Sollte es keinem Kandidaten gelingen im Vorwohlkampf eine entsprechende Mehrheit zu erreichen, sind im zweiten und allen weiteren Wahlgängen 767 zusätzliche Delegierte stimmberechtigt (bekannt als „superdelegates“), die in ihrer Stimmabgabe nicht gebunden sind. Falls es auch in weiteren Wahlgängen keinen Sieger gibt, beginnen sogenannte „Koalitionsverhandlungen“ („brokered convention“), die im Zweifelsfall sogar einen Präsidentschaftskandidaten hervorbringen könnten, der nicht an den Vorwahlen teilgenommen hat.





Warum richtet sich so viel Aufmerksamkeit auf die „early primary states“?

In den ersten vier Vorwahlstaaten (Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina) werden zwar lediglich 4,3 Prozent der Delegiertenstimmen vergeben. Dennoch hat sich in der Vergangenheit regelmäßig gezeigt, dass ein Überraschungssieger in den ersten beiden Staaten die weitere Dynamik im Wahlkampf stark verändern kann. Dies galt sowohl für John Kerry (2004), aber vor allem auch für Barack Obama (2008), die beide nicht als Favoriten in den Vorwahlkampf gestartet waren. Ein Grund dafür dürfte sein, dass diese Staaten einen ersten Gradmesser für die „Wählbarkeit“ eines Kandidaten darstellen. So konnte Obama beispielsweise früh beweisen, dass er auch auf die breite Unterstützung der weißen Bevölkerung bauen kann (der Minderheitenanteil in Iowa ist sehr gering), was zuvor noch angezweifelt wurde. Das Wählbarkeitsargument dürfte vor allem für die progressiven Kandidaten wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren von Bedeutung sein. Sie müssen zeigen, dass sie tatsächlich zusätzliche Wähler mobilisieren können, die sich in der Vergangenheit nicht an der Abstimmung beteiligt haben.