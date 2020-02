Diesen Konzern kennt wohl jeder, der schon mal an einem Computer saß. Auch der Gründer und Hauptaktionär von Microsoft ist bis heute jedem bekannt: Bill Gates, der mit seinem Unternehmen zu den reichsten Männern der Welt geworden ist. Das Unternehmen wurde am 4. April 1975 von ihm und seinem Freund Paul Allen in Albuquerque (USA/New Mexico) gegründet. Seinen heutigen Sitz hat das Unternehmen in Redmond (Bundesstaat Washington).

Die Microsoft Corporation ist ein internationaler Hard- und Softwareentwickler und ein Technologieunternehmen mit 144.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 125,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist weltweit der größte Softwarehersteller und eines der größten Unternehmen überhaupt. Das Unternehmen ist bekannt für sein Betriebssystem Windows und sein Büro-Softwarepaket Office und ist in diesem Bereich auch heute noch unumstrittener Marktführer. Doch Microsoft hat sich über die Jahre diversifiziert. Weitere Tätigkeiten sind mittlerweile das vielversprechende Cloudgeschäft sowie Server, Services, Fernsehplattform und Computerspiele. Nach Marktkapitalisierung gehört Microsoft laut der Financial Times Global 500 Liste regelmäßig zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Es ist eine wahre Profitmaschine. Das Kreditrating liegt bei der Bestnote AAA. Solch eine Top-Bonität haben nicht mal die Vereinigten Staaten von Amerika selbst. Mit einer Eigenkapitalquote über 44 Prozent des Gesamtkapitals und einem Return on Investment (ROI) von 115 Prozent können sämtliche Schulden des Unternehmens innerhalb von vier Jahren komplett zurückgezahlt werden. Davon kann der amerikanische Staat nur träumen. Die Dividendenrendite des Unternehmens mit 1,24 Prozent ist – wie bei Technologieunternehmen üblich - nicht üppig. Langjährige Aktionäre wurden aber in den letzten 30 Jahren durch die extreme Wertsteigerung der Aktie entschädigt. Zu einem billigen Preis (KGV derzeit über 30) ist Microsoft leider auch nicht mehr zu haben. Da müsste man schon den nächsten Börsencrash abwarten, der aber noch lange Zeit auf sich warten lassen kann.