Eine größere Korrektur müsste neu eingeleitet werden

Die Anleger befinden sich aktuell wieder im absoluten „Risk-On“-Modus. Sichere Anlagen, wie Staatsanleihen und Gold, werden aus den Depots geworfen und dafür wird am Aktienmarkt gekauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Heute kann man fast jedes Unternehmen ins Depot holen, egal ob das Investment sinnvoll erscheint oder nicht, denn beinahe alles wird mit nach oben gezogen. – Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, wie schnell die Stimmung am Aktienmarkt drehen kann.

Positive Nachrichten werden gekauft, negative aber nicht verkauft

Als Grund werden natürlich wieder aktuelle Entwicklungen in Sachen Coronavirus genannt. So gab es Meldungen, wonach eine wirksame Therapie entdeckt worden sei. Doch warum sind die Kurse dann nicht wieder gefallen, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitteilte, es gäbe nach wie vor keine effektive Heilmethode?