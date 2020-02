Der Nasdaq 100 setzte auch in den letzten Handelstagen seine Aufwärtsbewegung fort. Die ganz großen Geländegewinne konnte er hierbei zwar nicht mehr verzeichnen, aber von einer möglichen Top-Bildung ist auch noch nicht viel zu sehen. Und so bleibt es dabei: Die Bewegung ist überkauft, aber der Index steht nach wie vor unter Dampf…

Die aktuell starke Vorstellung des Index darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es über kurz oder lang zu einer ausgeprägten Konsolidierung oder gar Korrektur kommen wird. Das mögliche Ausgangsniveau bleibt die große Unbekannte…

Die Quartalsberichtssaison hatte den Takt im Nasdaq 100 maßgeblich mitbestimmt und übergeordnet für positive Impulse gesorgt. Die Quartalsberichtssaison liegt mittlerweile in ihren letzten Zügen und damit geht der Einfluss eines wichtigen Impulsgebers zurück. Kurzzeitig hatte man den Eindruck, dass die Debatte um die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Virus-Epidemie (neue Bezeichnung des Virus Sars-CoV-2) die Oberhand gewinnen würde und das Handelsgeschehen an sich reißen würde, doch der Index konnte sich dieser Umklammerung wieder entziehen.

Wir hatten diesen Aspekt in unseren letzten Kommentaren zwar immer mal wieder thematisiert, möchten aber noch einmal darauf verweisen. Aktuell strömt in Ermangelung adäquater Alternativen Liquidität in die Aktienmärkte und der Technologiebereich hat offenkundig eine große Anziehungskraft. Konsolidierungsansätze werden bislang im Keim erstickt und haben noch keine Chance gehabt, sich zu entwickeln. Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten in unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle (30.01.) hieß es unter anderem „[…] Der Index befindet sich noch immer in einem überkauften Stadium. Daran hat auch der kurze Rücksetzer zu Wochenbeginn nicht viel geändert. Dieser Rücksetzer führte noch einmal zum Test der 9.000er Marke. Aktuell hat sich der Nasdaq 100 von dieser psychologisch relevanten Marke aber bereits wieder etwas lösen können. Die Aufwärtsbewegung scheint somit weiterhin intakt zu sein. Dennoch muss man die aktuelle Phase genau beobachten. Das Hoch im Bereich von 9.277 Punkten hat vorerst Bestand. Um jegliche Diskussionen über eine mögliche Top-Bildung im Keim zu ersticken, muss der Index zügig über dieses Niveau setzen. Auf der Unterseite sehen wir weitere potentielle Haltezone im Bereich von 8.700 Punkten und 8.450 Punkten. Diesen vorgelagert könnte der Bereich um 9.000 Punkten etwaigen Konsolidierungsbestrebungen Einhalt gebieten. Nach dem Test zu Wochenbeginn hat sich dessen Relevanz als Unterstützung deutlich erhöht. Bedingt durch die Nähe zum Hoch wäre das aber das bullische Idealszenario. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 8.000 Punkten.“

Mittlerweile hat sich der Nasdaq 100 über die 9.600er Marke vorgearbeitet. Damit kommt der Index nun verstärkt in den Anziehungsbereich der 10.000er Marke. Auf der Unterseite muss es für den Index darum gehen, Rücksetzer oberhalb des alten Hochs bei 9.277 Punkten zu halten. In jedem Fall sollte der Bereich um 9.000 Punkte nicht unterschritten werden, um nicht doch noch in die Bredouille zu geraten. In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche wichtige Daten und Termine (u.a. Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls am Mittwoch, 19.02.) an.