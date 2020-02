NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder vorsichtig zugegriffen. Angetrieben von der Entschlossenheit Chinas, die wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Epidemie so gering wie möglich zu halten, legte der Dow Jones Industrial nach einer halben Handelsstunde um 0,16 Prozent auf 29 278,75 Punkte zu. Für einen neuen Rekord reichte dies bei dem Leitindex aber nicht. In der Vorwoche hatte er 29 568 Punkte erreicht.

Andere Indizes überboten erneut ihre bisherigen Bestmarken. Der marktbreite S&P 500 legte 0,38 Prozent auf 3382,98 Zähler zu. Unter den Technologiewerten ging es dank einer Rally bei Chipwerten schwungvoller nach oben. Der von ihnen geprägte Index Nasdaq 100 stieg um 0,74 Prozent auf 9701,13 Punkte.

Tags zuvor hatte eine Umsatzwarnung von Apple die Anleger sorgenvoll mit Blick auf den Virus gestimmt. Nun aber blickten sie wieder hoffnungsvoller voraus. Laut Kreisen will China den gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen. Für die Börsen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sei das ein ganz klar positives Zeichen, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./tih/fba