Mit der neuen Navigationszeile wurde auch der Bereich "Nachrichten Top-Themen" angepasst. Diese finden Sie nun deutlich hervorgehoben im Bereich "Nachrichten". "Top-Thema" sind in dieser Aufstellung die Themen, die in den vergangenen 24 Stunden am häufigsten in den Nachrichten auf w:o vorkamen. Die neue Themenseite bietet aber auch die Top-Themen der Woche und die meistgelesenen Themen. Schauen Sie doch einfach mal rein.

Artikel aus der w:o-Redaktion können Sie nun auch einfacher als zuvor aus dem Nachrichtenangebot auf wallstreet-online.de herausfiltern. Diese können Sie durch einen Klick auf "Redaktion w:o" im Nachrichtenmenü aufrufen.

Auf der w:o App gibt es nützliche Neuerungen.

Zum einen kann das beliebte w:o Forum nun auch auf der App durchsucht werden – dies war bisher nur im Browser möglich. Nun kann das w:o-Forum auf der App in vollem Umfang genutzt werden. Zum anderen kann man nun auf der App, von der Suchmaske aus auf die Hauptseite zurückkehren, ohne dass die App durch Benutzung der "zurück" Taste geschlossen wird.

Neben diesen Neuerungen haben wir auch ein paar Fehler beseitigt. So wurde die regelmäßig erscheinende Aufforderung zur Änderung des w:o-Passworts deaktiviert. Außerdem wurde der Fehler, dass sporadisch Forenbeiträge im falschen Forum gespostet wurden, beseitigt. Das Problem, dass gegen Monatsende keine Charts mehr für Kryptowährungen, wie Bitcoin (BTC) oder Ripple (XRP) angezeigt wurden, ist ebenfalls behoben.

Das war es für diesen Blog-Eintrag. Ende März erscheint der nächste und dann werden wir unter anderem zwei spektakuläre neue Features besprechen.

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community