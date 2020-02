Die Navigationsleiste auf wallstreet-online.de wurde mit dem Ziel, eine übersichtlichere und intuitivere Nutzung der Webseite zu ermöglichen, verschlankt. Als Nebeneffekt wirkt die Seite nun ruhiger, moderner und aufgeräumter. Alle auf den ersten Blick "verschwundenen" Menüs sind weiterhin vorhanden. Sie verbergen sich lediglich in neuen Untermenüs. Das Angebot und die Funktionen von wallstreet-online.de wurde in keinster Weise eingeschränkt.

wie Ihnen bestimmt schon aufgefallen ist, wurde der Aufbau der w:o Navigationsleiste grundlegend überarbeitet. Auf den ersten Blick mag der Eindruck entstehen, dass zahlreiche Menüs verschwunden sind. An dieser Stelle möchten wir Ihnen versichern, dass dies nicht der Fall ist und die Verbesserungen etwas genauer erläutern.

Es folgt eine kurze Übersicht über die Neuerungen.

*1: Am Beginn der Webseite befinden sich nun die aktuellen Kurse von DAX, Dow Jones, TecDAX, US Tech 100 sowie der Goldkurs und der Wechselkurs EUR/USD. Die an dieser Stelle angezeigten Kurse werden eingeloggte Nutzer zeitnah selbst festlegen können.

*2: Nicht eingeloggte Nutzer haben auf der Übersichtsseite direkten Zugriff auf ihre temporäre Watchlist.

*3: Statt drei Navigationsleisten wird nun nur noch eine Leiste mit den Kategorien "Börse & Märkte", "Community & Forum", "Nachrichten" und "Smartbroker" angezeigt.

*4: Die Kategorie "Mein w:o" finden Sie nun anstelle des Login Buttons, welcher verschwindet nachdem Sie sich eingeloggt haben. Hier finden Sie auch die frühere "Schnellnavigation". Der Bereich "Unsere Services" ist an den rechten Bereich der neuen Navigationsleiste gewandert.

*5: Die scheinbar verschwundenen Kategorien der früheren zweiten und dritten Zeile erscheinen nun erst, nachdem eine der, in der ersten Zeile aufgeführten, Kategorien geöffnet wurde.

*6: Die jeweils gerade geöffnete Kategorie wird hierbei durch ein kleines Quadrat symbolisiert. Ein geschlossenes Menü wird durch ein, nach unten zeigendes, Dreieck symbolisiert.

*7: Wird auf der w:o Webseite nach unten gescrollt, dann wandert die neue Navigationsleiste inkl. der Suchleiste an der Oberkante des Bildschirms mit nach unten.

Wir erwarten, dass die neue Darstellung der Navigationsleiste die Usability und Nutzererfahrung von wallstreet-online.de weiter verbessert und hoffen, dass Sie dies auch so empfinden.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß auf wallstreet-online.de und freuen uns auf Ihr Feedback. Bitte hinterlassen Sie es im Kommentarbereich dieses Artikels.

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community