First Mining: Aktie schlägt sich wacker, Kasse ist gefüllt!

First Mining Gold ist einer der am niedrigsten bewerteten Gold-Developer in Nordamerika. In der aktuellen Krisenphase schlägt sich die Aktie relativ wacker. Man hatte sich rechtzeitig am Markt finanziert und kann daher auch in diesen turbulenten Zeiten seine Goldprojekte vorantreiben.

Die Aktie von First Mining Gold (0,18 CAD | 0,11 Euro; CA3208901064) schlägt sich wacker durch diese turbulenten Zeiten. Während viele Goldexplorer ein Blutbad sondergleichen erleben, ist es relativ ruhig bei dem Developer. Die Papiere liegen nur rund 10 Prozent unter dem Wert von vor zwei Wochen, obwohl der Goldpreis in dieser Zeit deutlich gefallen ist. Dies dürfte zum einen damit zusammenhängen, dass fast 90 Prozent der Aktien bei Retailinvestoren in Nordamerika liegen. Im Gegensatz zu den professionellen Anlegern befinden sich diese zumeist nicht auf der Suche nach Liquidität.

Kassen voll, Kursziele hoch

Zum anderen aber ist First Mining Gold extrem niedrig bewertet. So kommen alle Projekte zusammen auf 11,2 Mio. Unzen Gold, wobei sich bereits 7,4 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie “Measured & Indicated” befinden. Zwei der Projekte sind zudem so weit entwickelt, dass so mancher Goldproduzent in den kommenden Monaten die Finger danach ausstrecken könnte. Laut Capital IQ wird First Mining lediglich mit 9 Dollar je Unze Gold bewertet (siehe Graphik unten). Und das war ein Wert aus dem Februar. Bei Übernahmen werden aber zumeist Preise um 100 Dollar bezahlt. Dies zeigt das Aufwärtspotenzial. Hinzu kommt, dass First Mining Gold am 6. März seine Kapitalerhöhung abschließen konnte. Da war der Markt noch nicht komplett im Krisenmodus. Somit geht man mit 8,5 Mio. CAD in die kommenden Monate und kann seine Projekte aus einer komfortablen Finanz-Position heraus weiterentwickeln. Die Platzierung fand zu 0,22 CAD je Aktie statt, also 4 Cent über dem aktuellen Kurs. Analyst Heiko Ihle vom unabhängigen Research-Haus H.C. Wainwright aus New York hatte im vergangenen Herbst zum Einstieg bei dem Wert geraten und hob sein Kursziel damals von 1,40 CAD auf 1,70 CAD an (zur kompletten Studie). Dies zeigt, welches Potenzial die Aktie besitzt und welche Chancen sich im aktuellen Marktumfeld für langfristig orientierte Anleger ergeben.