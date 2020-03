Crash! Was tut Warren Buffett?

Liebe Leser, am 4.4 ist großerbei uns. Mit dem gesamten Team, umfassend alles, was Ihr für Geldanlage und Trading für die kommenden Monate, ja Jahre wissen müsst. Wir bauen die Zukunft für Euer Vermögen. Wenn nicht jetzt – wann dann? Daniel -- ist dabei und natürlich das ganze Team Feingold Research. Alle Infos unterUnd sollte Interesse bestehen, halten wir eine Woche später samstags noch einen Tag ab, denn Zeit sollten wir ja alle genug haben. Leider;-(. Dann wird es auch um die Frage gehen – was würde jemand wie Warren Buffett tun? Oder konkret – was tut er? 2009 ff stieg er bei Goldman ein, kaufte Firmenanteile zu Tiefstpreisen. Jetzt gilt es, den Grundstein im Vermögen a la Buffett zu legen. Das tun wir, jeden Tag, im. Und eben am 4.4 im Trainingstag. Für Euer Geld hat Daniel ein paar Worte zusammengefasst – hier zu lesen: