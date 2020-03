Wirecard – Boden gefunden?

Liebe Abonnenten,

mittlerweile hat man sich daran gewöhnt Montags mit dem Schlimmsten zu rechnen. Der nächste Montags-Crash blieb aus und der DAX klettert über 9000 Punkte. Für Rückenwind sorgt um 13.00 Uhr die Nachricht der FED unliniiert Anleihen kaufen zu wollen. ( FED WILL BUY UNLIMITED AMOUNTS OF TREASURYS AND MORTGAGE SECURITIES ). Ein starkes Bekenntnis! Derzeit sehen wir hohe Volatilität. Möglich wäre heute eine massive Bärenmarktrally. Wir behalten das für Sie genau im Auge.

Als Anlageidee haben wir wie angekündigt vier Turbo-Bulls mit moderatem Hebel auf Zahlungsdienstleister mitgebracht. Visa und Co. sind in den vergangenen Wochen natürlich auch unter die Räder gekommen. Zahlungsvorgänge in Tourismus und Gastronomie sind zum erliegen gekommen und dürften für stark einbrechende Umsätze sorgen. Dennoch könnte man in der Krise auch eine Stärke erkennen. Kontaktloses Zahlen ist nun wichtiger denn je und auch online dürfte der Absatz klassischer Produkte hoch bleiben. Besonders die US-Titel wollten viele Anleger in der Vergangenheit erwerben. Nun hat man mittel-bis langfristig sicher eine gute Gelegenheit.