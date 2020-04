Der Wettlauf um Medikamente und Impfstoffe gegen das Coronavirus rückt die Biotechbranche wieder auf den Radar der Investoren. Zahlreiche neue Technologien und Therapieansätze bieten aber jenseits von COVID-19 das größere Renditepotenzial.

Der Kampf gegen die gesundheitlichen und ökonomischen Verwerfungen der Coronavirus-Pandemie verläuft an mehreren Fronten und in verschiedenen Phasen. Flächendeckende systematische diagnostische Schnelltests sollen zuerst helfen, den Verlauf und die Verbreitung des Virus besser zu verstehen. Zugleich verschaffen sie einen Überblick, welche Bevölkerungsteile eine erste Immunität gegen das Virus aufgebaut haben. Beide Faktoren sind entscheidend, wenn es darum geht, eine wahrscheinliche zweite Infektionswelle in den Griff zu bekommen, ohne wieder auf Social Distancing oder Lock Downs zurückgreifen zu müssen.