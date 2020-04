Nullzinsen in den USA bis zum Ende der Krise sind ein Versprechen der US-Notenbank, das bei Anlegern gestern seine Wirkung nicht verfehlte. Die Wall Street setzte zu einer Rally an. Außerdem zog sich Berny Sanders vom Rennen als Präsidentschaftskandidat zurück. Damit war es für die Investoren zumindest für einen kurzen Moment möglich, gedanklich in die Zeit zurückzukehren ohne Virus, in der man sich noch voll auf den anstehenden Wahlkampf konzentrieren konnte.

Sanders aus dem Rennen zu sehen, ist einerseits gut. Seine teils sozialistischen Pläne waren der Wall Street ein Dorn im Auge. Er galt aber andererseits auch als der leichtere Gegner für den Amtsinhaber, was die Chancen für eine Wiederwahl des Wirtschafts- und Börsenlieblings Trump erhöhte.