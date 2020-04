Zuhause-Aktien dominieren derzeit das Börsengeflüster. Mit Blick auf den anhaltenden Stillstand des öffentlichen Lebens stechen einige Branchen als potenzielle Gewinner ins Auge: Software erleichtert das Homeoffice, das Abendessen bringt der Lieferdienst und Streamingdienste sorgen für Unterhaltung nach Feierabend. In der wallstreet:online Corona-Watchlist schauen wir uns einige dieser vermeintlichen Gewinner an. Was steckt hinter dem Hype und welche Aktien können sich auch langfristig behaupten?

Zoom bietet kostenlose Videokonferenzen - und die sind derzeit gefragt wie nie. Die Zahl der täglichen Nutzer stieg von zehn Millionen im Dezember auf über 200 Millionen im März. Die Aktie kletterte von einem Stand von 70 US-Dollar Ende Januar auf knapp 160 US-Dollar Ende März und zog damit die Aufmerksamkeit der Börsen-Community auf sich. Der Kurs hat sich inzwischen auf 142 US-Dollar etwas abgekühlt.