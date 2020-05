Die Aktienmärkte an der Wall Street sind schwach in den Mai gestartet - und heute gibt es einige Argumente, warum es weiter nach unten gehen könnte: die Aussagen von Warren Buffett, die Panik in Saudi-Arabien (die Saudis sind große Player an der Wall Street), der wieder aufbrechende Konflikt zwischen den USA und China. Damit könnte der saisonal meist ohnehin schwache Mai schnell wieder das zunichte machen, was die Rally der Aktienmärkte im April zustande gebracht hatte. Diese Rally war vorwiegend getragen von (kleinen) Privatinvestoren in den USA, die massiv neue Konten und Long-Positionen eröffnet haben. Das gibt den großen Playern, die von der Coronakrise überrascht worden waren. die Gelegenheit, ihre Aktien teurer an die Privatinvestoern zu verkaufen..

Das Video "Aktienmärkte: Lemminge auf dem Weg zur Klippe!" sehen sie hier..