Die fast schon euphorische Stimmung der vergangenen Woche, als der Deutsche Aktienindex die 11.300er Marke übersprang, hat sich über das Wochenende durch einen Mix aus schlechten Nachrichten und einen schwachen Freitag an der Wall Street um 180 Grad gedreht. Neue geopolitische Spannungen und eine drohende Fortsetzung des Handelskrieges rücken die Ängste vor einer zweiten Verkaufswelle an den Aktienmärkten wieder in den Vordergrund.

Warren Buffett, der während der Finanzkrise noch Aktien im großen Stil kaufte, sprach am Samstag auf der virtuellen Jahreshauptversammlung seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway lediglich von "Wetten Sie nicht gegen Amerika!". Das ist etwas anderes als "Buy America!", was er 2008 nach dem Fall der Großbank Lehman Brothers verlautbaren ließ. Vielmehr noch: Er hat sich von allen Airline-Aktien getrennt und schließt eine zweite Verkaufswelle an der Börse nicht aus. Es sei noch nie in der Vergangenheit die Wirtschaft absichtlich heruntergefahren worden. Niemand könne sagen, ob dieser Prozess reibungslos wieder umgekehrt werden könne.