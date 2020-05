Gold und Goldaktien leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Forscher Dr. Bing Liu wird erschossen in seinem Haus in Pennsylvania gefunden. In der Nähe wird eine zweite Leiche (Hao Gu) gefunden. Der Forscher arbeitete an der Computermodellierung des Coronavirus und soll kurz vor dem „Durchbruch“ gestanden haben.Anfang Februar stirbt in China der Augenarzt Dr. Li Wenliang im Alter von 33 Jahren (andere Angaben 34 Jahre), der bereits im Dezember vor dem Virus gewarnt hat.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht nach (aktueller Preis 50.374 Euro/kg, Vortag 50.632 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 14,99 $/oz, Vortag 15,18 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 760 $/oz, Vortag 767 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.738 $/oz, Vortag 1.738 $/oz). Die Basismetalle steigen um etwa 1 %. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 29,85 $/barrel, Vortag 30,86 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,9 % oder 3,5 auf 117,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 5,4 % und Newmont 3,8 %. B2 Gold kann sich um 0,8 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 9,3 %, Torex 6,1 % und Premier 5,3 % nach. Northern Dynasty können 6,5 % und Asanko 4,6 % zulegen. Bei den Silberwerten geben Coeur 5,7 %, Maya 4,7 % und Santacruz 4,6 % nach.