Vonovia, eines der größten privaten Immobilienunternehmen Europas, hat noch Luft nach oben. Folgende Argumente sprechen für ein Engagement in das Papier. Erstens liegen die Mietausfälle aufgrund der Corona-Maßnahmen bei diversifizierten Immobiliengesellschaften im Promillebereich. Vielfach springt der Staat bei Gehaltseinbußen ein und hilft den Mietern liquide zu bleiben. Zweitens sorgt zwar der politische Diskurs in Berlin über den Mietendeckels, über die Rekommunalisierung von Wohnungsbeständen und über Enteignungen für Unsicherheit unter den Wohnungseigentümern. Aus Sicht von Vonovia fallen aber nur ca. 15 % des Immobilienportfolios auf Berlin. Eine Enteignung ohne Kompensation erscheint weit hergeholt. Drittens gibt es noch eine Marge von gut 15 % im Papier zu erzielen. Der Adjusted NAV lag laut des Q1- Earnings Calls vom 5. Mai bei 52,23 Euro. Zum Börsenschluss am vergangenen Freitag stand die Aktie bei 49,56 Euro. Nach Addition der 5 Euro für das Geschäft mit den immobiliennahen Dienstleistungen landet man bei einem angepassten NAV von 57,23 Euro.

Zum Chart

Übergeordnet betrachtet befindet sich der Aktienkurs von Vonovia seit dem ersten Handelstag am 11.7.2013 in einem Aufwärtstrend mit einer jährlichen Steigerung von rund 15 Prozent. Trotz der Stabilität der Einnahmen und einem Beta bei 0,6 verlor der Wert im Corona Sell Off erstaunliche 30 %. Mittlerweile erfolgte eine Erholung von den Tiefs und der Aktienkurs ist wieder in den Trendkanal zurückgekehrt. Der Kurs konnte in den letzten Handelstagen den wichtigen Widerstand bei 48,00 Euro überwinden und scheint die Richtung zum All Time High bei 54,00 Euro eingeschlagen zu haben. Neben der Unterstützung bei 48,00 Euro hat sich eine weitere Unterstützung bei 46,14 Euro herauskristallisiert. Aktuell werden die Corona-Maßnahmen schrittweise zurückgenommen und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit für eine 2. Welle im Herbst erhöht. Sollte dieses Risiko eintreten, könnte die Unterstützung bei 46,14 Euro erneut getestet werden.