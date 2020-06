Endlich kommt zusammen, was zusammengehört: Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC) und First Mining Gold (TSX: FF; FRA: FMG) haben sich nach monatelangem Tauziehen geeinigt, ihre beiden benachbarten Goldprojekte Goliath (Treasury) und Goldlund (First Mining) im Nordwesten von Ontario künftig vollständig unter dem Dach von Treasury Metals zu vereinigen!

Mit einer kombinierten Ressourcenbasis von künftig 2,0 Millionen Unzen Gold in der gemessenen und angezeigten ("M+I") Kategorie sowie zusätzlichen 1,1 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten entsteht auf Anhieb eines der größten unerschlossenen Goldassets in Kanada. Vor allem Treasury Metals dürfte nach Abschluss der komplexen Transaktion neues Interesse bei institutionellen Investoren wecken, nicht zuletzt weil sich die Aktionärsbasis von Treasury erheblich verbreitert. Manche dürften insgeheim schon auf die nächste Stufe der Konsolidierung hoffen: sprich auf die Übernahme von Treasury durch einen der großen Goldproduzenten. Die kritische Masse wäre gegeben.

Technisch gesehen erwirbt Treasury sämtliche Aktien von Tamaka Gold Corporation, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von First Mining, das wiederum eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Goldlund hält. Goldlund beherbergt eine große, oberflächennahe Goldressource, die schätzungsweise 809.200 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie sowie 876.954 Unzen Gold in der angezeigten Kategorie innerhalb eines 280 km2 großen Grundstückspakets direkt nordöstlich von Goliath aufweist. Die unmittelbare Nähe der Projekte in Verbindung mit der gut entwickelten Infrastruktur in der Region dürfte zu beträchtlichen Synergien bei der gemeinsamen Erschließung führen, da die Grundstücke im Tandem vorangetrieben werden. Das Goliath-Projekt von Treasury hat von der kanadischen Bundesregierung bereits die Genehmigung für die Umweltprüfung (EA) erhalten und die Genehmigungen der Provinzen schreiten voran.

Gemäß den Bedingungen des Abkommens erhält First Mining 130 Millionen Stammaktien von Treasury Metals sowie 35 Millionen Warrants für Erwerb von Stammaktien von Treasury. Jeder Warrant berechtigt innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss der Transaktion zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,50. Zusätzlich hat sich First Mining eine 1,5 prozentige Nettoschmelz-Lizenzgebühr für alle Goldlund-Claims gesichert. Treasury hat die Option 0,5 Prozent der Goldlund-Lizenzgebühr für $ 5,0 Millionen zurückzukaufen. Last but not least soll First Mining eine Meilenstein-Barzahlung in Höhe von insgesamt $ 5,0 Millionen erhalten. 50% dieser Summe sollen fließen, wenn eine endgültige Minenlizenz gemäß dem Bergbaugesetz (Ontario) zum Betrieb einer Tagebaumine in Goldlund vorliegt, die restlichen 50% sollen gezahlt werden, wenn 300.000 Tonnen Erz aus einer Mine in Goldlund gefördert wurden.

Neue Größe verbessert die Sichtbarkeit bei Investoren

Die Vorteile, die sich aus der Transaktion für beide Seiten ergeben, sind vielfältig. Insbesondere das Tagebaupotenzial wächst, denn die M+I-Ressourcen, die im Tagebau abgebaut werden könnte nehmen um 140 Prozent zu. Auch operativ gibt es viele Synergien, da die Grundstücksgrenzen nur 2 km voneinander entfernt sind.

Für die Explorationen ergeben sich innerhalb eines konsolidierten Landpakets von 330 km2 gewaltige Möglichkeiten, die Ressourcen zu erweitern, einschließlich der neuesten Entdeckung von First Mining auf dem Schürfgelände Miller und des jüngsten Erweiterungserfolgs von Treasury in der C-Zone Ost.

Greg Ferron, CEO & Direktor von Treasury, kommentierte: "Wir freuen uns über die Zusammenlegung unserer beiden benachbarten Goldvermögenswerte, die sich in einer der weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen befinden. Diese Zusammenlegung trägt dem fortgeschrittenen Stadium von Goliath mit einer abgeschlossenen Federal EA Rechnung und wird vor allem zu bedeutenden Synergien zwischen den Goliath-Goldlund-Lagerstätten und einer größeren Erschließungsflexibilität aufgrund des Umfangs und der Nähe der Ressourcen bei Goldlund führen.”

Dan Wilton, CEO & Direktor von First Mining, fügte weiter hinzu: "Wir freuen uns sehr, Teil dieser regionalen Konsolidierung in Ontario zu sein. Die Kombination unserer Goldlund-Aktiva mit Goliath schafft eine attraktive Möglichkeit, durch die potenziellen Synergien, die diese beiden Aktiva aufgrund ihrer regionalen Nähe gemeinsam haben, sofort Shareholder Value zu schaffen. Wir freuen uns darauf, dass First Mining Partner und bedeutender Aktionär von Treasury wird".

Der Abschluss der Transaktion unterliegt nach wie vor der Zustimmung der Aktionäre und anderer üblicher Aufsichtsbehörden und wird für Mitte August erwartet.

Telefonkonferenz und Webcast

Das Management von Treasury und von First Mining wird am heutigen Donnerstag, den 4. Juni 2020 um 7 Uhr pazifischer Zeit / 10 Uhr östlicher Zeit / 16 Uhr deutscher Zeit einen gemeinsamen Webcast abhalten, um die Vorzüge der Transaktion zu diskutieren. Aktionäre, Analysten, Investoren und Medienvertreter sind eingeladen, an der Live-Übertragung teilzunehmen, indem sie sich über den folgenden Link registrieren: https://us02web.zoom.us/webinar/register/6115911943755/WN_KvP-WkxITluy ...

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit den Details für den Zugang zum Webinar per Konferenzschaltung oder Webcast.

Eine Präsentation, die die Telefonkonferenz und den Webcast begleitet, kann entweder über die Websites von Treasury oder von First Mining unter www.treasurymetals.com oder www.firstmininggold.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung des gemeinsamen Webcasts wird nach Abschluss der Telefonkonferenz auf beiden Websites verfügbar sein.

