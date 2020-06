Ein Jahresabschluss, der weiterhin auf sich warten lässt, Vorwürfe der Bilanzfälschung, die nicht eindeutig ausgeräumt werden konnten und eine Klage von Aktionären. An negativen Schlagzeilen rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard mangelte es zuletzt nicht. Diese Woche folgte ein Warnschuss der Ratingagentur Moody’s: Der Reputationsverlust und die Corona-Krise könnten die Finanzkraft von Wirecard empfindlich schwächen, teilten die Amerikaner mit. Wirecard könnte deshalb bald auf ein Ramsch-Rating herabgestuft werden. Hilft jetzt der Personalumbau?

Die Aschheimer treiben den radikalen Umbau beim Spitzenpersonal voran. Am Mittwoch meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die japanische Softbank Group einen eigenen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden wolle. Softbank ist mit einer Wandelanleihe bei Wirecard investiert, außerdem vereinbarten beide Unternehmen im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft. Eine solche Personalie gilt als Vertrauensbeweis der einflussreichen Japaner, die mit ihrem 100 Milliarden US-Dollar schweren Vision Fund in Tech-Unternehmen weltweit investieren.