Gold etwas leichter

Bundesregierung unterstützt das Projekt der europäischen Cloud Gaia-X mit 0,027 Mrd Euro.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 48.110 Euro/kg, Vortag 48.294 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 17,64 $/oz, Vortag 17,66 $/oz). Platin verliert leicht (aktueller Preis 820 $/oz, Vortag 823 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.921 $/oz, Vortag 1.886 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis zieht kräftig an (aktueller Preis 43,04 $/barrel, Vortag 40,33 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 1,6 auf 114,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 3,4 % und Royal Gold 2,9 %. Kirkland kann sich 0,6 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 11,9 % sowie Rubicon und Intern. Tower Hill jeweils 7,7 % nach. Monarch kann sich um 8,3 % befestigen. Bei den Silberwerten verlieren Silver Bull 14,3 %, Santa Cruz 10,0 % und Minaurum 6,0 %. Sierra steigen 6,7 % und Maya 5,9 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Anglogold verlieren 4,3 % und Harmony 3,7 %. Impala können sich 5,3 % und Sibanye 3,3 % befestigen.Der australische Markt bleibt heute geschlossen.Stabilitas FondsDer Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 190,34 Euro. Bester Fondswert ist heute Galiano (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Torex (-7,1 %), Roxgold (-5,1 %) und Wheaton (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.