Goldaktien uneinheitlich

Tests beim Fleischverarbeiter Tönnies ergeben 657 neue Corona-Infektionen bei 983 Testergebnissen. Weitere 6.400 Beschäftigte sollen getestet werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 49.289 Euro/kg, Vortag 49.250 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 17,52 $/oz, Vortag 17,44 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 797 $/oz, Vortag 810 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.857 $/oz, Vortag 1.848 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis zeigt sich unverändert (aktueller Preis 40,60 $/barrel, Vortag 40,61 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,3 % oder 0,3 auf 114,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 2,5 %. Royal Gold gibt 1,4 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Aura 29,0 %, Monarch 9,1 % und Rex 8,8 % an. Chesapeake fallen 5,6 % und New Gold 5,2 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Metallic 4,0 % und Great Panther 3,6 %. Minaurum geben 7,1 %, Bear Creek 4,6 % und Maya 4,4 % nach.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields verbessern sich 3,1 % und Anglogold 2,3 %.Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Medusa 3,8 %, Red 5 um 3,1 % und Rand 3,0 %. Alkane verbessert sich 3,4 %. Bei den Explorationswerten verliert Stavely 9,0 %. Emmerson können 9,5 % und Focus 6,4 % zulegen. Bei den Metallwerten gibt Fortescue 4,2 % nach.