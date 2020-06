Goldaktien verzeichnen Gewinnmitnahmen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Sachverständigenrat erwartet für 2020 einen Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 33,52 auf 33,49 Mio und für 2021 einen Anstieg auf 33,72 Mio. Handelsblatt: „Wirtschaftsweise. Die Erholung hat begonnen“. Begründet wird der Optimismus mit dem Digitalisierungsschub (Monika Schnitzer) und Wachstumsimpulsen durch Klimabeschlüsse und die Wasserstoffstrategie (Veronika Grimm). Gelobt wird ausdrücklich die schnelle Bereitstellung von Liquidität durch die Bundesregierung und die EZB.Kommentar: Nach dieser Logik soll (wieder einmal) auf einer nicht nachhaltigen Finanzpolitik ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum entstehen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.544 Euro/kg, Vortag 50.216 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 17,59 $/oz, Vortag 17,90 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 793 $/oz, Vortag 809 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.813 $/oz, Vortag 1.854 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis entwickelt sich schwach (aktueller Preis 39,99 $/barrel, Vortag 42,76 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,2 % oder 2,7 auf 121,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 4,6 %. Barrick kann sich um 0,7 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben McEwen, Midas und Monarch jeweils 5,3 % nach. Aura ziehen 21,5 %, GoldMining 14,9 % und First Mining 5,8 % an. Bei den Silberwerten fallen Sierra 8,7 %, Impact 5,9 % und Bear Creek 5,4 %. Mandalay verbessert sich um 8,1 %.