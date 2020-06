AMD Aktie kaufen – Sternschnuppe oder Superstar?

Mittlerweile ist der Aktienkurs aber wieder in der Gewinnzone und hat in diesem Jahr ein neues Allzeit-Hoch markiert. Das Kurswachstum hat seine Gründe. Das verhältnismäßig kleine Halbleiterunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von $64 Milliarden hat mit Lisa Su als neuen CEO in die Erfolgsspur gefunden und die großen Konkurrenten Nvidia (Marktkapitalisierung: $234 Milliarden) und Intel (Marktkapitalisierung: $254 Milliarden) teilweise deklassiert.

Noch zahlt AMD keine Dividende. Wenn du als Aktionär am Erfolg des Unternehmens teilhaben willst, bist du also auf steigende Kurse angewiesen. Ob bei AMD weiterhin die Zeichen auf Kursgewinne stehen oder die Aktie fundamental bereits heißgelaufen ist, erfährst du in dieser Aktienanalyse.

Womit verdient AMD Geld

Rechenpower, Rechenpower, Rechenpower. Damit verdient AMD sein Geld. Das Unternehmen gehört in den Bereichen Grafikchips (GPU=Graphics Processing Unit) und Prozessoren (Central Processing Unit) zu den jeweils führenden Unternehmen weltweit. Sein Geschäft bündelt AMD in den zwei Segmenten „Computing and Graphics“ sowie „Enterprise, Embedded and Semi-Custom“.

Segment „Computing and Graphics“

Im Segment „Computing and Graphics“ bietet AMD Prozessoren für den Desktop- und Notebook Bereich an. Anders als zum Beispiel Nvidia, das im Wesentlichen GPU-Lösungen entwickelt, deckt AMD einen größeren Bereich ab. Das Unternehmen verkauft nicht nur Grafikchips, sondern auch CPUs sowie weitere Produkte, die GPU Elemente und CPU Lösungen kombinieren. Hierzu zählen Accelerated Processing Units (=APUs) und System-on-a-Chip Lösungen (=SoCs). APUs Lösungen beinhalten sowohl die GPU als auch die CPU auf einem Chip, währen SoCs noch weitere Elemente wie Arbeitsspeichersteuerung enthalten und daher fast wie eigenständige Computer funktionieren. Die bekanntesten Produkte sind im CPU Bereich die AMD Ryzen Prozessoren und im GPU-Bereich AMDs „Radeon“ Familie.

Segment „Enterprise, Embedded and Semi-Custom“

Das zweite Segment umfasst vor allem die EPYC Prozessoren für den Servermarkt sowie AMDs Produkte für Spielkonsolen. AMD liefert für die neue PlayStation 5 von Sony sowie für die neue Xbox von Microsoft die Grafikchips. Nach den Angaben von AMD ist Sony der zurzeit größte Kunde des Unternehmens und war im letzten Geschäftsjahr für mehr als 10% des konsolidierten Umsatzes verantwortlich.

AMD blickt mit starker Positionierung einem Superzyklus entgegen

AMD hat sich eine führende Position in den Segmenten CPU und GPUerarbeitet. In vielen Produktlinien ist AMD nicht nur der günstigere Wettbewerber, sondern bietet sogar die leistungsstärkeren Produkte an. In Folge hat AMD im Ringen mit den größten Konkurrenten Intel und Nvidia in jüngstes Vergangenheit Marktanteile gewonnen.

Ein Beispiel für die hervorragende Positionierung des Unternehmens siehst du im stark wachsenden Markt für Server- und Datencenter-Prozessoren. Wie wir bereits in unserer Nvidia Analyse gezeigt haben, scheint die technische Architektur von Grafikprozessoren der Architektur von reinen CPUs deutlich überlegen zu sein. Im Bereich der Hochleistungsrechner („High-Performance Computing“ (HPC)) ist daher davon auszugehen, dass GPU-Lösungen die bessere Lösung sind. AMD versucht, sich von den großen Konkurrenten nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen und bietet neben den CPU-Prozessoren aus der EPYC Produktfamilie mit den AMD Radeon Instinct Produkten eigene GPU-Lösungen zum Betrieb von Datencenter an. Mittlerweile läuft zum Beispiel Googles Cloud basierter Gaming Service Stadia mit AMD Radeon GPUs. Microsoft und das US Energieministerium (Project Frontier) stehen ebenfalls auf AMDs Kundenliste.

AMD profitiert stark von seiner starken Position im CPU und GPU Markt. Anders als Intel oder Nvidia muss sich AMD nicht auf eine Produktfamilie verlassen, sondern kann das Beste aus beiden Welten kombinieren. Bei der Auftragsvergabe des US Energieministeriums, welcher den Bau eines Supercomputers (Frontier) nur mit AMD-Chips umfasst, soll die duale Stellung des Unternehmens entscheidend gewesen sein. CEO Lisa Su will aus dieser einzigartigen Positionierung zukünftig in den ebenfalls stark wachsenden Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen weiteren Profit ziehen. Dabei hat AMD, , gegenüber Intel den Vorteil, die Herstellung der Chips weitgehend auf andere Unternehmen auslagern zu können (fabless manufacturing). Das senkt die Abhängigkeit von den eigenen Produktionsanlagen und deren technischen Ausstattung. AMD arbeitet vor allem mit Samsung und Taiwan Semiconductor zusammen, den einzigen Produzenten weltweit, die zurzeit den neuesten 7nm (nm=Nanometer) Produktionsstandard von Chips beherrschen.

AMD Aktie: Den Wachstumsturbo gezündet

Ähnlich wie der Aktienkurs verlief das operative Geschäft viele Jahre schwankend oder seitwärts. Es ist beeindruckend, was Lisa Su, die zuvor Vizepräsidentin im Forschungs- und Entwicklungszentrum für Halbleiter bei IBM war, seit ihrer Ernennung zum CEO 2014 erreicht hat. Zunächst stagnierte der Umsatz und ging im Jahr 2015 sogar zurück. Doch dann zündete das Unternehmen plötzlich den Wachstumsturbo und beendete das Jahr 2019 mit $6,7 Milliarden Umsatz. Die hervorragende Positionierung in Zukunftsmärkten sowie die Markteinführung der neuen Konsolengenerationen sollten weiterhin für steigende Umsätze sorgen. Lisa Su geht davon aus, dass der Umsatz mittelfristig pro Jahr im Schnitt um 20 Prozent wachsen wird. Schon 2021 Jahr könnte AMD daher die magische Umsatzschwelle von $10 Milliarden durchbrechen. Damit hätte sich der Umsatz seit 2017 innerhalb von 4 Jahren nahezu verdoppelt.

AMD macht endlich Gewinn

Mittlerweile hat sich das Unternehmen auch beim Gewinn zu einer Wachstumsmaschine entwickelt. Wie du siehst, steckte AMD lange Zeit in der Verlustzone fest und konnte nur vereinzelt Gewinne erzielen. Das hat sich nahhaltig geändert. Verzeichnete AMD im Jahr 2014 noch einen Verlust pro Aktie von – $0,52, erzielte das Unternehmen 2019 bereits einen Gewinn von $0.30.

Ein Grund für das Gewinnwachstum ist die stark gestiegene Marge. AMD wächst dementsprechend profitabel. So hat sich die Brutto Marge seit 2016 von 23% auf 43,7% fast verdoppelt. Die Brutto Marge ist eine wichtige Größe. Sie zeigt dir, wie viel Gewinn einem Unternehmen von seinem Umsatz bleibt, den das Unternehmen dann in weiteres Wachstum oder Dividenden und Aktienrückkäufen stecken kann. AMD geht davon aus, dass die Margen zukünftig weiter steigen sollen. Schon im nächsten Jahr sollen Operative Marge und Netto Marge bei über 20 Prozent liegen. Mittelfristig will Lisa Su die Operative Marge sogar auf 25 Prozent heben.

Ein bitterer Nachgeschmack für Altaktionäre bleibt aber, denn die aktuellen und zukünftigen Gewinne werden massiv durch die Herausgabe neuer Aktien verwässert. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich seit 1993 mehr als verfünffacht. Auch in den letzten Jahren hat die Zahl der Aktien zugenommen. Zuletzt stand dem Gewinnwachstum von $0.15 pro Aktie ein verhältnismäßig starker Verwässerungseffekt von $0.04 pro Aktie gegenüber.

Ist die AMD Aktie überbewertet?

AMD gehörte zuletzt wie Tesla oder Nvidia zu den gehypten Aktien. Die gute operative Performance, ein hervorragendes Management sowie Aktivitäten in Megamärkten haben zahlreiche Aktionäre angelockt und den Kurs explodieren lassen. Allerdings konnte die operative Performance zuletzt nicht mehr mit dem Aktienkurs mithalten. Wie du in der Dynamischen Aktienbewertung siehst, die sogar den bereinigten Gewinn berücksichtigt, hat sich der Aktienkurs seit 2018 immer weiter vom fairen Wert entfernt. Das zukünftige KGV von über 50 signalisiert zusammen mit einem Preis/Free Cash Flow Verhältnis von über 145 eine deutliche Überbewertung. Value-Investoren betrachten solche Zahlen selbst bei einem Wachstumswert wie AMD als ein Warnsignal.

Umgekehrt steht AMD finanziell mit liquiden Mitteln (Cash + Wertpapiere/ Cash + Equivalents) von fast $1,4 Milliarden auf einem sehr soliden Boden. Die Schuldenquote von 47% ist durchaus respektabel, wenn auch nicht ganz so glänzend wie Nvidias 30%. Der Trend geht aber eindeutig in die richtige Richtung. Von einer Schuldenquote über 100% wie in 2015 ist AMD mittlerweile weit entfernt.

Dieses solide Fundament sowie die hervorragenden Wachstumsaussichten rechtfertigen natürlich einen Preisaufschlag, denn AMD ist damit bestens aufgestellt, den aktuellen Vorsprung aufrechtzuerhalten und nachhaltig von den extrem lukrativen Megamärkten im Bereich Supercomputer, künstliche Intelligenz und Datencenter zu profitieren.

Andererseits gilt hier dasselbe wie für Nvidia und anderen Tech-Unternehmen. Kein Marktanteil hält für die Ewigkeit. Sinnbildlich hierfür steht Intels CPU-Geschäft. Lange Zeit war AMD in diesem Bereich der Jäger und hatte stets das Nachsehen. Mittlerweile aber hat sich AMD einen technischen Vorsprung aufgebaut. Während AMD über seine Produzenten Samsung und Taiwan Semiconductor bereits im 7nm Fertigungsverfahren seiner Chips angekommen ist, produziert Intel immer noch mit 10nm. Intel rechnet erst 2021 damit, diesen Rückstand wieder aufholen zu können.

Auch AMD ist schon einmal ernsthaft ins Schlingern gekommen und Mitte der 2000er tief in die roten Zahlen gerutscht. Geschwächt durch die teure Übernahme des damaligen kanadischen Grafikchip-Giganten ATI, verlor AMD nach der Einführung von Intels Core 2 Duo Prozessoren einen üblen Preiskampf, von dem sich das Unternehmen Jahre nicht erholte. Ein schlechtes Management, das die falschen Entscheidungen trifft, führt im umkämpften Technologiebereich in der Regel zu schlimmeren Verwerfungen als in anderen konservativeren Branchen. Das betrifft aber nicht nur AMD, sondern die gesamte Branche und ist ein Risiko, dass du bei allen Investments in diesem Bereich tragen musst. Mir persönlich ist die aktuelle Bewertung angesichts eines solchen Risikos allerdings zu hoch.

Fazit zur AMD Aktie: Eingepreiste Perfektion

Die AMD Aktie ist zuletzt hochgeflogen. Ob der tiefe Fall folgt, bleibt abzuwarten. Operativ läuft es überragend und es sieht danach aus, als ob es noch eine ganze Weile so bleiben wird. Allerdings hat dir die fundamentale Betrachtung des fairen Wertes gezeigt, dass AMD aktuell extrem überbewertet ist. Der Markt hat bereits weitere Perfektion des Unternehmens in den Kurs eingepreist. Enttäuscht das Unternehmen operativ, zieht Nvidia davon oder gelingt Intel im CPU-Bereich ein schneller Gegenschlag, dürften alle Zeichen auf Korrektur stehen. AMD zahlt anders als Nvidia und Intel keine Dividende. Du bist der Kursentwicklung also gnadenlos ausgeliefert. Überzeugt AMD mit der hervorragenden Lisa Su als CEO allerdings weiter, könnte die Euphorie der Aktionäre anhalten und die AMD Aktie auf weitere Höhenflüge schicken. Die AMD Aktie ist daher eine interessante Depotbeimischung mit der du am Wachstum von extrem lukrativen Zukunftsmärkten profitieren kannst. Der Preis hierfür ist aber happig und es sollte lieber nichts schiefgehen.

