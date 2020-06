(neu: Kurs, Experten und mehr Hintergrund.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Wild hin und her geht es auch am Dienstag für die Aktien von Wirecard . Die Papiere des in seiner Existenz bedrohten Zahlungsabwicklers steuerten mit über 9 Euro zeitweise auf eine neuerliche Verdreifachung zu, bevor sie zuletzt mit 6,29 Euro noch fast das Doppelte des Vortagesniveaus kosteten. Die Anteile des von einem Bilanzskandal erschütterten Unternehmens werden immer mehr zu einem kurzfristigen Spekulationsobjekt. Am vergangenen Freitag hatten sie nur noch gut einen Euro gekostet.

Bereits am Montag konnten sie sich dann zwischenzeitlich mehr als verdreifachen - nach fast 99 Prozent Wertverlust binnen weniger Handelstage allerdings. Zum Vergleich: Vor gut zwei Monaten hatten die Aktien noch über 140 Euro gekostet und am Rekordhoch Anfang September 2018 kurz vor dem Dax -Aufstieg waren 199 Euro gezahlt worden.