DAX Ausblick: Und täglich grüßt das Murmeltier

Weder Käufer noch Verkäufer können sich im DAX durchsetzen. Diese Situation erzeugt eine Seitwärtsbewegung mit relativ klar definierten Grenzen auf der Ober- wie auf der Unterseite. Ein Trend ist nicht vorhanden, was sich auch auf tieferen Zeitebenen widerspiegelt. Trend-Trader sind also gezwungen, klar Signale abzuwarten oder laufen Gefahr, zahlreichen Fehlsignalen anheim zu fallen. Ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung bleibt uns der DAX seit nun gut zwei Wochen schuldig. Der Trend ist intakt, eine Trendwende möglich, aber noch nicht charttechnisch feststellbar.

Betrachten wir die genauen Chartmarken im Germany 30 Cash CFD, der bei CMC Markets handelbar ist:

