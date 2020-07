Auch wenn technische Probleme an der Eurex den Beginn des offiziellen Handels im DAX noch verhindern, viel dürfte zum verspäteten Start in die zweite Jahreshälfte nicht passieren. Wir erwarten den DAX zunächst nur leicht höher im Vergleich zum Vortagesschluss.

Das Risiko in solchen Seitwärtsphasen, in der sich der deutsche Aktienmarkt gerade befindet, besteht allerdings darin, die aktuelle Entwicklung in die Zukunft fortzuschreiben. Denn der DAX ist sehr wohl in der Lage, sein Verhalten abrupt zu ändern und dynamisch in die eine oder andere Richtung auszubrechen, was er in der Vergangenheit auch schon oft eindrucksvoll bewiesen hat. Darauf sollten Anleger jederzeit vorbereitet sein und reagieren können.