Die Aktienmärkte an der Wall Street haben heute (im Gegensatz zum Dax) gute Laune - und dafür sorgten nicht zuletzt Statistikwunder! So heute der ADP Arbeitsmarktbericht, der für den abgelaufenen Monat zwar schwächer als erwartet ausfiel, aber dafür wurde der Vormonat um fast sechs Millionen Stellen nach oben revidiert. Das wirkt genauso befremdlich wie die letzten Daten zu den non farm-payrolls (große US-Arbeitsmarktdaten), die ebenfalls massiv von der Erwartung nach oben abgewichen waren. Wenn das so weiter geht, haben wir spätestens zur US-Wahl Vollbeschäftigung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten (und begrenzt unmöglicher Statistiken). Kommen morgen dann wieder ähnlich merkwürdige US-Arbeitsmarktdaten?

Das Vieo "USA - Land der Statistik-Wunder!" sehen Sie hier..