Der Deutsche Aktienindex hat in den vergangenen Wochen drei Mal die Marke von 12.000 Punkten getestet und es kam zu keinen weiteren Verkäufen unter diesem Niveau. Im Gegenteil: Die Anleger, die auf Rückschläge warteten, standen jedes Mal bereit, Aktien zu kaufen und festigten somit die Unterstützung. Nach dem Aufbau des stabilen Trends in den vergangenen Tagen versucht es der DAX nun folgerichtig mit dem Ausbruch nach oben. Hält sich der Markt über 12.500 Punkten, ist die nächste Anlaufstelle das Rally-Hoch bei 12.900 Zählern.

Auch die gestern für Juni gemeldeten Arbeitsmarktdaten aus den USA waren weitaus besser als erwartet und damit ein weiteres Puzzle für das Bild einer V-förmigen Erholung, die durchaus noch nicht vollständig in den Aktienkursen eingepreist wurde. Sollte es tatsächlich so kommen, ist noch viel Luft nach oben. Die Investoren hoffen jetzt auch darauf, dass sich die Entwicklung in der anstehenden Berichtssaison bestätigt. Zwar werden die Quartalszahlen der Unternehmen noch nicht toll aussehen. Sie könnten aber weniger schlecht ausfallen als befürchtet, während die Ausblicke für einige Fantasie sorgen könnten.