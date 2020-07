Wirecard – Vorsicht “Euro-Falle”

Es ist irre, wie rege die Aktie von Wirecard gehandelt wird. Allein am sonst ruhigen Freitag gingen via Gettex eine Viertel Million Aktien über die Theke. Insgesamt sind es an vielen Tagen weit mehr als 20 Millionen Aktien. Insgesamt sind nur 120 Millionen verfügbar, davon wohl viele noch “gebunden”. Wirecard ist noch immer gut 400 Millionen wert, das ist alles andere als der Wert eines Pleite-Unternehmens. Zum Vergleich – ADVA oder Betrandt aus dem SDAX sind sogar weniger wert. 400 Millionen bedeuten also nicht, dass es nicht tiefer gehen kann. Es ist “nichts” gegen 20 Milliarden, die WDI mal wert war, aber es ist immer noch Wert und Geld selbst bei 3 oder 4 Euro Kurslevel. Unser Appell aber – lassen Sie Wirecard hinter sich und beginnen Sie mit neuen Chancen, sofern Sie bei Wirecard schlechte Erfahrungen gemacht haben. Mund abputzen, aufstehen, weiter geht es. Aber mit Strategie. Denn es ist Anfang Juli und der DAX notiert bei rund 12.600 Punkten. Wunderbar, wenn man das 1. Halbjahr bedenkt. Aber bitte – jetzt nicht übermütig werden. Die Lage ist entspannt – genau jetzt sichern wir in unserem Börsendienst ab, fahren die Quote von Cash hoch, ziehen Sicherungen ein. Genau jetzt. Wie das geht, wie wir das tun und wie man sein Depot jetzt aufstellen sollte, das erfahrt Ihr jeden Tag bei uns in Wort, Bild und Video. Beispiel – mit einem Discount-Put wie der WKN MC3YPY kann man jetzt intelligent sein Depot über den Sommer sichern und gezielt einen Puffer einbauen. In unserem Turbo-Dienst werden wir passende Long-Papiere dann zeigen, wenn Aktien attraktiv sind und korrigiert haben. Wir lauern in unserem Börsendienst auf gute Chancen 2020 im Sommer, doch wir bauen gerade Cash auf. Richtig gehört – wir sind bei 8.500 bis 9000 im DAX zu 100% investiert gewesen in unseren Depots im Börsendienst, jetzt, bei 12.600, bauen wir Investment ab und bauen Cash auf. Wir werden tolle Gelegenheiten im Sommer finden und dafür wollen wir mit Euch bereit sein. Von ETFs über Anlagezertifikate bis Hebelpapiere. Jetzt 100% investiert zu sein ist zuviel, das sagen wir ganz deutlich und klar. Wir raten – 30% Cash mindestens, eher einen Tick mehr.

In unser Tradingdepot, was nun wieder knapp 20 Prozent im Plus liegt, werden wir die Investition erst hochfahren, wenn wir wieder bessere Gelegenheiten am Markt sehen. Wir nutzen die Volatilität 2020 für uns aus. Dort sind wir derzeit mit klassischen Aktien wie Allianz und Münchener Rück gut aufgestellt und sehr gut gefahren. In der aktuellen Börsenphase ist Geduld die wichtigste Währung und nicht, wie bei Nikola, der Herde blind hinterher zu rennen. Wir stellen unser und ihr Depot derzeit in unserem Börsendienst für einen turbulenten Sommer auf. Denn dass die DAX-Rally so weiter geht, ist doch sehr unwahrscheinlich. Wir malen damit keinen Crash an die Wand, doch der Sommer könnte volatil werden. US-Wahl, Folgen des Lockdowns und ein auslaufen der Notprogramme der Notenbanken sind nur drei Punkte, die uns beschäftigen.