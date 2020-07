PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag den Handel erneut uneinheitlich beendet. Während sich die Warschauer Börse im späten Handel noch ins positive Terrain rettete und auch die Moskauer Börse fester schloss, gingen die Börsen in Prag und Budapest mit Verlusten ins Wochenende.

In Moskau gewann der RTS-Index 0,91 Prozent auf 1245,65 Punkte. Der polnische Leitindex WIG-20 ging mit plus 0,31 Prozent bei 1797,27 Punkte aus dem Tag. Zu den größten Kursgewinnern zählten die Anteilsscheine von Dino Polska mit plus 2,85 Prozent sowie Tauron Polska, die um 1,77 Prozent zulegten und Cyfrowy Polsat mit 1,60 Prozent. Die Software-Titel von CD Projekt waren der größte Tagesverlierer im WIG-20 mit minus 1,53 Prozent.