Wells Fargo & Company ist eine diversifizierte US-amerikanische Finanzholding mit Schwerpunkten bei Firmen- und Privatkunden bei Hypothekenkrediten, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel Vermögensberatungen, Versicherungen, Zahlungsabwicklung und Provisionsdienstleistungen. Hierdurch gehört Wells Fargo zu den größten Anbietern von Finanzdienstleistungen in den USA und bedient ca. jeden dritten Haushalt in den Vereinigten Staaten.

Doch nach dem massiven Kurssturz zu Beginn dieses Jahres in den Bereich von 22,00 US-Dollar konnte sich das Wertpapier kaum von seinen Tiefständen lösen und tendiert zur Stunde um 25,41 US-Dollar grob seitwärts. Insbesondere das letzte Quartal wird das gesamte Ausmaß der Corona-Pandemie in den USA offenbaren und aufzeigen, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Investoren trauten sich nicht ohne Grund kaum an das Wertpapier heran, vielmehr dümpelt der Wert nur vor sich hin.