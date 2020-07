Schnelle 140-Prozent-Chance mit Munic Re

Mit einre Dividenenrendite von über vier Prozent ist die Aktie sicherlich auch für langfristige Anleger sehr interessant. Bemerkenswert ist dabei aber auch, das diese jährlich weiter ansteigt. Daneben ist der Titel mit einem KGV21e von 11,43 moderat bewertet, von Übertreibung keine Spur. Insofern dürften die Erwartungen an die Zahlen des zweiten Quartals auch längst nicht so überzogen sein, wie dies vor allem bei High-Tech-Unternehmen der Fall ist. Dennoch bietet es sich an, den Titel am 06.08. etwas genauer zu beobachten, da an diesem Tag die Ergebnisse des vergangenen Quartals veröffentlich werden.





