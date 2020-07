Dax Index – Zu steil gestiegen

Der Dax stieg gestern in der Spitze bis auf über 13.313 Punkte und markierte damit den höchsten Stand seit Februar dieses Jahrs. Ob die Corona-Krise auf dem Börsenparkett hinter sich gelassen wurde bleibt jedoch abzuwarten. Gewinnmitnahmen am Nachmittag ließen den Dax nicht am Tageshochpunkt schließen aber dennoch mit einem Plus von 0,96 % bei 13.171,83 Punkten. Nun rückt selbst das Allzeithoch schon wieder in Blickweite. Weitere Fortschritte bei der Corona-Impfstoffforschung würden hierbei sicherlich helfen.

Dax Kurs

Vorbörslich deuten die Indikationen zunächst auf eine schwächere Eröffnung hin. Die positiven Nachrichten gestern aus Brüssel müssen zunächst weiter verdaut werden.