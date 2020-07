Der Goldpreis hat heute das erste Mal seit dem Jahr 2011 die Marke von 1900 Dollar überschritten - geht es jetzt schnell weiter zur runden 2000er-Marke? Möglich - aber obwohl fundamental aufgrund der Aktionen der Notenbanken viel für einen weiter steigenden Goldpreis spricht, gibt es derzeit doch ein paar Warnisgnale, die die Gold-Bullen berücksichtigen sollten. Erstens: der Goldpries ist nun sieben Wochen gestiegen - das gab es seit dem Jahr 1980 sieben Mal, und jedesmal verbuchte Gold im Folgemonat einen Verlust. Und: der Dollar-Index handelt an einer kritischen Unterstützung, das Sentiment gegenüber der US-Währung ist extrem negativ - was ein Kontraindikator ist und einen stärkeren Dollar nicht unwahrscheinlich macht in den nächsten Wochen (was für Gold wiederum negativ wäre)..

