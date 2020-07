DE30: Aktien in Europa steigen nach gemischter Asien-Sitzung

++ Europäische Aktien verzeichnen kleine Gewinne ++ DE30 durchbricht die 200-Stunden-Linie ++ Delivery Hero (DHER.DE) steigert Umsatzprognose für das Gesamtjahr ++



Trotz einer gemischten Sitzung in Asien werden die Aktienindizes aus Westeuropa heute höher gehandelt. Die Stimmung wurde gestern durch den neuen US-Konjunkturplan gestützt. Die Gewinne sind jedoch gering und die Bullen scheinen nicht allzu überzeugt zu sein. Dennoch sollten die Händler vorsichtig sein, da im weiteren Tagesverlauf eine Art Umkehr eintreten könnte.

Die Europäische Zentralbank verlängerte ihre Empfehlung für Banken, bis Januar 2021 keine Dividenden auszuschütten. Die EZB will, dass die Banken ihr Kapital schonen. Die Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt überprüft, um zu sehen, ob sie im 4. Quartal 2020 noch erforderlich ist.

Quelle: xStation 5

Der DE30 schaffte es nicht, die 200-Stunden-Linie (violette Linie) zu durchbrechen und droht, den anhaltenden Rückgang zu vertiefen. Der Index wird heute unterhalb der Aufwärtstrendlinie gehandelt, und die Gewinne von dem Beginn der europäischen Sitzung wurden schnell abgegeben. Den Tag oberhalb des 12.900-Punkte-Bereichs zu beenden, könnte den Bullen die Chance bieten, in den kommenden Tagen weiter zu steigen. Ein Durchbruch dieser Marke sowie der Aufwärtstrendlinie könnte jedoch zu mehr Verkaufsdruck führen. In einem solchen Szenario ist die Unterstützung bei 12.800 Punkten ein wichtiger Bereich, den es kurzfristig zu beobachten gilt. Die Untergrenze der Overbalance-Struktur bei 12.650 Punkten wäre die nächste Unterstützung. Die Händler sollten bedenken, dass viele FAANG-Aktien am Donnerstag ihre Quartalszahlen veröffentlichen, die einen großen Einfluss auf die allgemeine Marktstimmung haben könnten.

DE30-Mitglieder um 11:01 Uhr. Quelle: Bloomberg

Volkswagen (VOW3.DE) hat sich im Fall des Dieselskandals bereit erklärt, 550.000 Autos zurückzukaufen oder zu reparieren. US-Kunden, die Autos mit manipulierten Emissionssystemen gekauft haben, werden insgesamt 9,8 Milliarden USD an Vergleichen erhalten. Nach Angaben der US Federal Trade Commission entscheiden sich über 86% der Kunden dafür, die Autos zurückzugeben, anstatt sie reparieren zu lassen.

Rheinmetall (RHM.DE), das Unternehmen, das vor allem im Verteidigungsbereich tätig ist, prüft verschiedene Optionen für seine Automobilsparte. Das Unternehmen sagte, dass es Jahre dauern könne, bis sich der Automobilsektor wieder erholt, und dass im 2. Quartal 2020 eine Wertminderung in Höhe von 300 Millionen EUR auf die Einheit vorgenommen werden müsse.

Delivery Hero (DHER.DE) gab eine optimistische Prognose für das Gesamtjahr heraus. Der Lebensmittellieferant rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden EUR, gegenüber 2,4 bis 2,6 Milliarden EUR in der Vergangenheit. Zuvor teilte das Unternehmen mit, dass die Zahl der Bestellungen im Juni um 94% im Jahresvergleich gestiegen sei und dass die Gesamtauftragszahl 100 Millionen überschritten habe. Delivery Hero plant, im 3. Quartal 2020 nach Japan zu expandieren.

Delivery Hero (DHER.DE) hat sich kürzlich zurückgezogen. Der Aktienkurs fand jedoch Unterstützung in einem Bereich, der sich um die Fibonacci-Erweiterung von 127,2% des Rückgangs vom Jahresanfang befindet, der auch durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) gekennzeichnet ist. Sollte es der Aktie gelingen, das jüngste lokale Hoch bei 99 EUR zu überwinden, dann wäre der Weg in Richtung Allzeithoch frei. Quelle: xStation 5



