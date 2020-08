DIC Asset zieht doch wieder hoch

Der Stopp wurde aber rechtzeitig nachgezogen. Am Freitag hieß es: "Der Short wurde am Vortag im Bereich von 11,10 Euro eröffnet. Der Stopp befindet sich bei 11,70 Euro und sollte nun auf Einstand oder leicht in den Gewinn nachgezogen werden."

Der Stopp wurde erreicht. Möglicherweise bietet sich bald eine neue Short-Position an. Entwicklung erstmal beobachten.