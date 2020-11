Gold konsolidiert auf hohem Niveau

London 07.08.2020 - Der Preis für die Feinunze Gold hat sich in den vergangenen Tagen oberhalb der Marke von 2.000 USD etabliert. Trotz des wachsenden Risikos von Rücksetzern sehen viele Marktteilnehmer eine Fortsetzung der Rally.



Die Feinunze Gold kann ihr hohes Kursniveau weiter verteidigen. Dabei halten sich die Marktteilnehmer weiterhin zurück, in Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten, die um 14.30 Uhr (MESZ) fällig sind.





Der US-Dollar kann sich am Freitag weiter erholen. Der Dollarindex steigt um 0,4 Prozent auf 93,176 USD, gestützt von den Sorgen der Marktteilnehmer über die weiteren Spannungen zwischen China und den USA, nachdem US-Präsident Trump die chinesische Apps WeChat und TikTok verbieten will. Beide Apps sollen in 45 Tagen nicht mehr in den USA genutzt werden dürfen, es sei denn, diese werden von den chinesischen Muttergesellschaften verkauft. TikTok gehört zu ByteDance, WeChat zum chinesischen Online-Riesen Tencent.Analyst Warren Patterson von der ING sagte zu den jüngsten Entwicklungen am Markt, dass es schwierig sei, sich gegen Gold zu positionieren. So dürfte die Rally bei Gold nachlassen, der Preis habe aber kurzfristig und für den Rest des Jahres weiteres Aufwärtspotential. Bereits die US-Arbeitsmarktdaten könnten, wenn diese unter den Erwartungen liegen, den Preis für die Unze weiter nach oben treiben.AngloGold Ashanti steigert Gewinn deutlichDer hohe Preis für Gold hat beim südafrikanischen Goldproduzenten AngloGold Ashanti zu einem deutlichen Sprung des Gewinns geführt. Die Headline Earnings, eine spezifisch südafrikanische Bilanzgröße, stiegen in der ersten Jahreshälfte um 23 Prozent auf 97 Cents. As EBITDA wurde um 59 Prozent auf 1,096 Mrd. USD gesteigert. Das Unternehmen teilte weiterhin mit, dass man bedingt durch die Corona-Pandemie rund 85.000 Unzen an Produktion verloren habe.Die Feinunze Gold notiert aktuell bei 2.069,30 USD, die Feinunze Silber notiert bei 28,40 USD.Der Goldpreis hat die Marke von 2.000 USD überschritten. Der Bedarf an sicheren Häfen ist angesichts der komplexen Gemengelage an den Märkten ungebrochen. Die Aufwärtsbewegung des gelben Metalls hat auch Goldexplorer und -produzenten nach oben getrieben, weshalb das Aufwärtspotential als begrenzt gilt.Anders stellt sich dies bei Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) dar. Das Unternehmen verfügt über Zugang zum Picachos-Projekt, das sich in unmittelbarer Nähe zu Vizsla Resources befindet, welche kürzlich spektakuläre Ergebnisse bei seinem Bohrprogramm lieferte. Anders als bei Vizsla Resources gab es Brigadier Gold noch keine massive Kursrally, was sich allerdings ändern dürfte, da das Picachos-Projekt bohrbereit ist und bereits im August oder September ein Bohrprogramm starten könnte.Vizsla hat am 5. August starke Ergebnisse von Bohrungen in Mexiko gemeldet, was optimistisch für die kommenden Bohrungen von Brigadier Gold stimmt.Quelle:www.brigadiergold.caBrigadier Gold wird sich eine 100%ige Beteiligung an vier zusammenhängenden Mineralkonzessionen auf dem Picachos-Grundstück sichern. Der Kassenbestand des Unternehmens liegt nach der jüngsten Finanzierungsrunde bei rund 4,0 Mio. CAD, während sich die Aktienstruktur durch einen geringen Streubesitz auszeichnet. CEO Ranjeet Sundher und CFO Steve Vanry kennen sich in der Branche aus haben in den vergangenen Jahrzehnten Investoren erfolgreiche Exits beschert. Mit Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) verfolgen die beiden eine aggressive Wachstumsstrategie, die schnelle Erfolge sichern sollte.Angesichts starker Kursperformances von Unternehmen wie Silvercrest Mining oder Vizsla sind auch die Chancen für Brigadier Gold Ltd. (WKN: A2DNV3) gut. Auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten könnte die Aktie auf 2,50 CAD klettern, was einem Potential von 400 Prozent entspricht. Warum die Aussichten für Brigadier Gold so gut sind, können Sie hier nachlesen:https://bit.ly/31c7R38Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Brigadier Gold Ltd. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Brigadier Gold Ltd. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!