AT&T Aktie: 7 Prozent – Möge die Dividende mit dir sein

Bei der AT&T Aktie kommen Dividendeninvestoren dank der hohen Dividendenrendite von aktuell 7 Prozent voll auf ihre Kosten. Allerdings war die Dividende in den letzten 10 Jahren das Einzige, was dir bei AT&T eine Rendite bescherte. Kursgewinne gab es mit der Aktie nämlich nicht. Vielmehr bewegte sich der Kurs innerhalb der letzten 10 Jahren in einer Spanne zwischen 26$ und 40$. Aktuell ist die AT&T Aktie mal wieder am unteren Rand der Spanne angelangt.

Eine vermeintliche Traum-Dividendenrendite hat meist eine Schattenseite. Und wenn du genauer hinschaust, blinkt dir aus dem Schatten die Alarmleuchte entgegen. So hat AT&T Verbindlichkeiten in Höhe von sagenhaften 350$ Milliarden angehäuft, laufen dem Unternehmen Millionen von Kunden davon und haben wir als Sahnehäubchen die ungewissen Folgen der COVID-Krise on Top. All das reicht aus, damit Aktionären von AT&T ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Ob die Situation wirklich so düster ist oder die hohe Dividende vielleicht doch eine gute Kaufgelegenheit bietet, beleuchten wir für dich in dieser kostenlosen Aktienanalyse.

AT&T Aktie Logo Land USA Branche Telekommunikation Isin US00206R1023 Marktkapitalisierung 180,5 Milliarden € Dividendenrendite 7,0% Stabilität Dividende 0,98 von max. 1,0 Stabilität Cash-Flow 0,85 von max. 1,0

So verdient AT&T sein Geld

AT&T, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1877 zurück reichen, hat schon viele Stürme überstanden und sich ändernden Begebenheiten immer wieder erfolgreich angepasst. Zwei Übernahmen haben in jüngerer Vergangenheit jedoch dafür gesorgt, dass sich der Telekommunikationsgigant fast in ein Medienunternehmen verwandelt hat. Im Jahr 2015 übernahm AT&T den weltgrößten Fernsehsatellitenbetreiber und Programmanbieter DIRECTV für 50$ Milliarden. Und nur ein Jahr darauf verkündete AT&T mit der zwei Jahre später vollzogenen Übernahme von Warner Media für stolze 108$ Milliarden den nächsten Coup. Sodann strukturierte das Management das neue AT&T in die vier Hauptsegmente „Communications“; „Warner Media“; „Latin America“ und „Xandr“ um. Zum zweiten Quartal 2020 erfolgte eine weitere Anpassung, indem das Segment „Xandr“ in „Warner Media“ integriert wurde. Um AT& besser zu verstehen, stellen wir die zwei Segmente dennoch getrennt vor.

Das Segment „Communications“

Das Segment Communications enthält im Wesentlichen das traditionelle Telekommunikations-Geschäft und war im letzten Geschäftsjahr 2019 für stolze 77 Prozent des Umsatzes verantwortlich. Hier bietet AT&T drahtlose und drahtgebundene Telekommunikations-, Video- und Breitbanddienste für Verbraucher und Unternehmen in den USA an. AT&T investiert hohe Summen in den Ausbau der Mobilinfrastruktur inklusive der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G. 5G könnte ein Kundenmagnet werden, denn der neue Standard erlaubt völlig neue Anwendungsbereiche und Geschäftsfelder, zum Beispiel in den Bereichen autonomes Fahren und Internet of Things (IoT).

Mit dem Untersegment „Entertainment Group“ beinhaltet das Segment „Communications“ auch die Video- und TV-Dienste von AT&T (DIRECTV, U-Verse, AT&T TV sowie AT&T TV Now). Aktuell kämpft AT&T allerdings mit hohem Kundenschwund. Jedes Quartal gehen im Bereich Premium-TV knapp 900.000 Kunden verloren. Ein Großteil des Kundenschwunds lässt sich durch Preiserhöhungen und das Auslaufen unrentabler Rabatt- und Werbeaktionen erklären. Zuletzt konnten Zugewinne bei AT&T TV die rückläufigen Kundenzahlen bei den übrigen Video- und TV-Diensten jedoch etwas bremsen.

Das Segment „Warner Media“

Das zweitgrößte Segment „Warner Media“ trägt 18 Prozent zum Gesamtumsatz bei und ist damit wesentlich kleiner als das Hauptsegment „Communications“. „Warner Media“ umfasst die Warner-Dienste, die durch die Warner Media Übernahme hinzugekommen sind sowie ein umfassendes Portfolio an bekannten Marken und beliebtem Content, unter anderem zahlreiche Filme, Serien, Spiele oder Sender wie CNN, zu AT&T. Wie beliebt und wichtig dieser Content ist, siehst du an der schon recht betagten Serie „Friends“. Netflix zahlte fast 100$ Millionen, um alle Staffeln der Serie im Jahr 2019 weiterhin streamen zu dürfen.

All die wertvollen Assets will AT&T den eigenen Streaming-Dienst HBO Max bündeln, um so Netflix, Amazon und Disney Paroli zu bieten. So richtig kommt AT&T jedoch nicht in die Spur. Ende Mai nach enormen Investitionen gestartet, haben erst 4 Millionen Kunden HBO Max abonniert. Im Vergleich dazu hat der Rivale Disney+ allein in den ersten 24 Stunden 10 Millionen Kunden gewonnen. Das Management von AT&T hofft dennoch, bis 2025 50 Millionen HBO Max- und HBO-Kunden zu gewinnen.

Das Segment „Latin America“

Das Segment „Latin America“ beinhaltet die drahtlosen und drahtgebundenen Telekommunikations-, Video- und Breitbanddienste für Verbraucher und Unternehmen außerhalb der USA. Es ist das zweitkleinste Segment und für gerade einmal 4 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich.

Das Werbe-Segment „Xandr“

Ein besonders interessantes und im Zuge der Warner Media Übernahme neu geschaffenes Segment ist „Xandr“, welches aus der Übernahme von AppNexus hervorgegangen ist. AppNexus ist ein cloud-basiertes Unternehmen, das eine Plattform anbietet, auf denen sowohl werbetreibende Unternehmen (sogenannte demand-side) als auch Werbeflächen-Inhaber (sogenannte supply-side) im Rahmen von Auktionen zusammenfinden. Aktuell erreicht Xandr mehr als 76 Prozent aller Haushalte und damit mehr als 200 Millionen Zuschauer in den USA und ist sowohl für die demand- als auch für die supply-side interessant. Sogar der große Streaming-Konkurrent Disney wickelt das Werbeinventar seines gesamten nationalen TV-Bestandes über Xandr ab.

Auch wenn die anderen Segmente ebenfalls Werbeumsätze erzielen, will AT&T in diesem Segment sein Werbegeschäft bündeln. Noch ist das Segment sehr klein und trug im Jahr 2019 nur ein Prozent zum Gesamtumsatz bei. AT&T verstärkt sich mit unscheinbaren, aber durchaus smarten Übernahmen. So hat AT&T 2019 die Plattform clypd übernommen, die eine zielgerichtete Werbung im TV-Bereich ermöglicht und hierfür Werbeplätze auf offenen und privaten Marktplätzen sowie Analysetools zur Verfügung stellt. Das Segment ist aufgrund hoher Margen vielversprechend. Mit 2,21 Prozent ist der Anteil des Xandr-Segments am Gewinn im Geschäftsjahr 2019 doppelt so hoch wie am Umsatz und im Vergleich zu den anderen Sparten überdurchschnittlich profitabel gewesen.

Wo wächst AT&T und wo schrumpft der Gigant?

AT&T wächst zwar langsam, aber stetig – zumindest, wenn du die letzten 10 bis 15 Jahre als Grundlage nimmst. So stieg der Umsatz von 118$ Millionen in 2007 auf immerhin 181$ Million in 2019. Zuletzt litt AT&T allerdings unter Umsatzschwund. Schuld hieran ist vor allem Corona. So litt der Umsatz unter niedrigeren Umsätzen in Kinos, Produktionsverzögerungen und rückläufigen Werbeeinnahmen insbesondere in der Sportsparte. Von knapp 9$ Milliarden im zweiten Quartal 2019 sank der Umsatz auf lediglich 6.8$ Milliarden in 2020. In den nächsten Jahren soll der Umsatz weiter stagnieren. Zum einen erweist sich Corona als Umsatzbremse und zum anderen dauert es noch eine Weile, bis Perlen wie Xandr oder neue Technologien wie 5G einen neuen Umsatzschub bringen.

Dennoch generiert AT&T einen massiven und regelmäßigen Cash Flow. Wachstum ist allerdings auch hier vorläufig nicht erwarten. Vielmehr sollen sowohl der Freie als auch der operative Cash Flow leicht sinken und danach mehr oder weniger stagnieren.

So profitabel ist AT&T

Wie du im Aktienfinder siehst, schwanken die bilanzierten Gewinne bei AT&T sehr stark. Immerhin erwirtschaftet AT&T jedes Jahr einen Gewinn und ist damit zuverlässig profitabel. Im nächsten Jahr soll der Gewinn pro Aktie sogar leicht ansteigen, auch wenn er voraussichtlich nicht das Niveau des Jahres 2018 erreichen wird.

Für das regelmäßige Gewinne sorgen die relativ stabilen Margen. Zwar ist die Brutto-Marge in den letzten Jahren leicht gesunken, AT&T schafft es aber insgesamt, die Margen über die Jahre stabil zu halten.

Wie sicher ist die AT&T Dividende?

Für zahlreiche Dividendeninvestoren ist die AT&T Aktie die Mutter aller Dividenden-Akien. Mit 36 Jahre Dividendenerhöhung am Stück zählt AT&T zwar zu den Dividendenaristokraten, kann bezüglich der Anzahl Jahre Dividendensteigerung mit „Superstars“ wie Procter & Gamble (64 Jahre), Johnson & Johnson oder Colgate-Palmolive (beide 57 Jahre) jedoch nicht ganz mithalten. Bei der AT&T Aktie darfst du zudem keine hohen Dividendensteigerungen erwarten. Das durchschnittliche Wachstum der Dividende betrug in den letzten Jahren gerade einmal 2 Prozent pro Jahr und liefert sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Inflationsrate. Das niedrige Dividendenwachstum scheint übrigens branchenbedingt zu sein, denn auch beim großen Konkurrenten Verizon steigt die Dividende kaum. Aktionäre, die dynamisches Dividendenwachstum suchen, sollten um AT&T einen großen Bogen machen. Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Rendite mit 7 Prozent verlockend. Selten lag die Dividende auf einem ähnlich hohen Niveau wie jetzt.

Den Zwiespalt zwischen hoher Dividendenrendite und hohem Dividendenwachstum verdeutlicht der Vergleich zwischen AT&T und Mastercard. So fällt die aktuelle Dividendenrendite von Mastercard mit 0,5 Prozent deutlich niedriger aus als bei AT&T. Allerdings waren die durchschnittlichen Dividendenerhöhungen pro Jahr bei Mastercard mehr als zehn Mal so hoch wie bei AT&T. Wer vor 10 Jahren Mastercard Aktien mit einer bescheidenen Dividendenrendite von auch damals 0,5 Prozent kaufte, kommt heute auf eine persönliche Dividendenrendite von 7 Prozent und ist damit auf Augenhöhe mit AT&T inklusive hoher Kursgewinne. Dennoch gibt es für einkommensorientierte Aktionäre gute Gründe, Aktien mit einer historisch hohen Dividendenrendite, wie AT&T, zu kaufen.

AT&T Dividendenhistorie

Voraussetzung für einen Kauf der AT&T Aktie ist allerdings, dass die Dividende sicher ist. Insbesondere die die stark schwankenden Gewinne sorgen für sich fortlaufend ändernde Ausschüttungsquoten und damit verbunden einer hohen Unsicherheit bei Aktionären. Es ist für AT&T nicht außergewöhnlich, in einigen Jahren 150 Prozent oder mehr als das Doppelte des bilanzierten Gewinnes an die Aktionäre auszuschütten. Sicher schein die Dividende auf den ersten Blick deshalb nicht zu sein. Doch genauer hinschauen lohnt!

Für kapitalintensive Telekommunikationsunternehmen, die viel in den Ausbau der Infrastruktur investieren, ist es nämlich üblich, kaum Gewinne einzufahren, was auch gar nicht weiter dramatisch ist. Denn AT&T bezahlt die Dividende nicht aus dem bilanzierten Gewinn, sondern aus dem massiven Cash Flow, der weitgehend berechenbar ist, weil dieser zu großen Teilen auf Abonnements beruht. Derzeit schüttet AT&T „nur“ 57 Prozent seines Freien Cash Flows als Dividende aus, was deutlich weniger ist als in der Vergangenheit. Selbst im stark von der COVID-Krise betroffenen zweiten Quartal betrug die auf den Cash Flow basierende Ausschüttungsquote lediglich 49 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen mit einer Ausschüttungsquote von knapp über 60 Prozent – für derart schwierige Zeiten ein solider Wert.

Ist die AT&T Aktie fair bewertet

In der Dynamischen Aktienbewertung erscheint die AT&T Aktie um mehr als 20 Prozent unterbewertet. Für dieses Urteil sind aufgrund der extrem schwankenden bilanzierten Gewinne für mich vor allem die bereinigten Gewinne und der operative Cash Flow aus den letzten 10 Jahren interessant.

Bevor du jetzt aber mit dieser Unterbewertung und der Dividendenrendite eine nette Gesamtrendite für die kommenden Jahre zusammenaddierst, solltest du vorsichtig sein. Neben der schlechten Umsatzentwicklung, einer hohen Kundenfluktuation und dem enttäuschenden Start des Streaming Service sitzt AT&T auf Schulden und Verbindlichkeiten von mehr als 350$ Milliarden. Schauen wir uns nur die Schulden an, dann ist AT&T mit 152$ Milliarden eines der höchstverschuldeten Unternehmen der Welt. Allerdings bringt es nichts, solche Zahlen absolut zu betrachten. Sinnvoller ist es, die Schulden ins Verhältnis zu den liquiden Mitteln und dem generierten Cash-Flow zu setzen. So kann ein Unternehmen mit wenig Barreserven und Cash Flow schon an wenigen Millionen USD Schulden pleitegehen. Bei AT&T stehen den hohen Verbindlichkeiten allerdings liquide Mittel in Höhe von 16$ Milliarden und eine jährliche Tilgungskraft von fast 11$ Milliarden gegenüber. Dementsprechend ist AT&T in der Lage, die Zinslast zu schultern und darüber hinaus seine Schulden zurückzuzahlen. Auch die Schuldenquote von knapp über 60 Prozent ist in einem Bereich, der zwar hoch erscheinen mag, aber noch lange nicht besorgniserregend ist.

Fazit: Die AT&T Aktie für Fans hoher Dividenden interessant

Streaming, 5G, Werbung sowie massenhaft Content bieten genügen Stoff, um Aktionäre träumen zu lassen. In der Tat verfügt AT&T auch aus meiner Sicht über die richtigen Zutaten für einen ganz hervorragenden Rendite-Cocktail aus Dividende und Kursgewinnen. Allerdings haben sich die Träume im operativen Geschäft bisher noch nicht materialisiert und stehen einige vielversprechende Geschäftsbereiche erst noch am Anfang. Hinzu kommen hohe Investitionen und das Coronavirus, die zusätzlich das Geschäft belasten. Sollte die Corona-Krise zu einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise führen, könnten diese Belastungen weiter zunehmen. Das billige Geld der Banken und die Hilfsprogramme der US-Regierung dürften aber einen Teil der akuten Probleme abfedern, so dass ich vorsichtig optimistisch bin, dass AT&T kein Dividendenaristokrat sein wird, der anlässlich der Corona-Krise ins Straucheln geriet. Aus meiner Sicht ist die AT&T Aktie für einkommensorientierte Aktionäre durchaus eine Überlegung wert, zumal die aktuelle Dividendenrendite historisch hoch ausfällt und die Dividende aus meiner Sicht sicher ist.

