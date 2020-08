DE30 bewegt sich nahe des Schlusskurses vom Freitag

+++ Die europäischen Aktien legen zu +++ Der DE30 hinkt den europäischen Aktien hinterher +++ Die Financial Times nimmt Wirecard (WDI.DE) mit einem neuen Bericht ins Visier +++

Die meisten europäischen Indizes werden heute höher gehandelt. Allerdings hinkt der DE30 hinterher, da er flach gehandelt wird. Die Märkte konzentrieren sich auf die Beziehungen zwischen den USA und China. Ein Regierungsmitglied der Vereinigten Staaten wird in Taiwan zu einem Besuch eintreffen. China lehnt diesen Besuch ab.

Finanzminister Scholz wird womöglich als Nachfolger der amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel kandidieren. Scholz teilte mit, dass der SPD-Vorstand ihn zum Kandidaten der Partei nominiert habe. Die Amtszeit von Angela Merkel läuft im Jahre 2021 aus. Seine Nominierung kann als Überraschung gewertet werden, da Scholz derzeit mit den Folgen des Zusammenbruchs von Wirecard kämpft, was ihm als Finanzminister teilweise angelastet wird.

Der DE30 legte während der asiatischen Sitzung zu und schaffte es, die Widerstandszone bei 12.750 Punkten zu testen. Nach einem gescheiterten Versuch zog sich der Index jedoch zurück und fand bei der 200-Stunden-Linie (violette Linie) eine Unterstützung. Im Anschluss daran wurde ein doppelter Boden im Bereich von 12.650 Punkten gebildet und der DE30 scheint für einen weiteren Angriff auf den oben genannten Widerstand bei 12.750 Punkten gerüstet zu sein. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten

Laut einem Bericht der Financial Times wurden möglicherweise Gelder von Wirecard (WDI.DE) transferiert, bevor das Zahlungsunternehmen zusammenbrach. Die Zeitung behauptet, dass das deutsche Unternehmen eine Reihe von ungesicherten Krediten an Unternehmen in Dubai, den Philippinen und Singapur zu einem Zeitpunkt vergeben hat, als die Öffentlichkeit bereits über den Bilanzbetrug gesprochen hatte. Wirecard sagte, dass diese Kredite Teil des normalen Geschäftsbetriebs seien.

Der deutsche Automobil-Ersatzteilhersteller ErlingKlinger (ZIL2.DE) sagte, er habe trotz der Coronavirus-Pandemie im 2. Quartal 2020 einen positiven freien Cashflow von 25,8 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz ging jedoch gegenüber dem Vorjahr um 41,9% auf 252,2 Millionen Euro zurück. Der EBIT-Verlust belief sich im 2. Quartal 2020 auf 32,4 Millionen Euro. Das Unternehmen beschloss, die vorherige Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen und betonte jedoch, dass die Prognose mit einer großen Unsicherheit verbunden ist.

DE30-Mitglieder um 11:18 Uhr. Quelle: Bloomberg

