Viele Depotwerte mit neuen Allzeithochs

Die gute Nachricht vorweg: Der Wert unseres Dachwikifolios PLATOW Best Trader Selection ist im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen. Insgesamt ging es um 0,5% nach oben. Die kurze Delle aus der letzten Juli-Woche ist damit wieder ausgebügelt.

Leider war das auf der Seite der Social Trading-Plattform so den halben Tag über mal wieder nicht ersichtlich, weil die Kurse nicht aktuell waren. Für die Aktie von OneSpan wurden bis zum frühen Mittwochnachmittag von Lang & Schwarz keine Kurse gestellt. Nach Vorlage der (eher enttäuschenden) Quartalszahlen wollte der Broker wahrscheinlich erst die Vorbörse in den USA abwarten. Und weil die Aktie in dem wikifolio All in One von Jürgen Kraus vertreten sind, konnte für dieses Portfolio und damit auch für unser Dachwikifolio kein aktueller Kurs gestellt werden. Mittlerweile gibt es zumindest einen Geldkurs. Kaufen kann man das Zertifikat auf das Dachwikifolio mangels Briefkurs leider schon einige Tage nicht mehr, was an fehlenden Briefkursen zweier Hebelprodukte in dem wikifolio Snoops-Trading von Richard Schmutzler liegt.