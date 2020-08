Einmal muss man der an der Osloer Börse gelisteten Nel Asa zu gute halten, dass sie eine massive Rally hinter sich gebracht hat. Seit der Bodenbildung im Sommer vor einem Jahr hat der Nel Asa CFD eine volle Bewegung um 423,6% nach oben absolviert. Dieser Bereich ist jedoch einer, an dem es möglicherweise zu Trendwendemustern kommen könnte. Gewinnmitnahmen schufen bereits einen bedeutsamen Abwärtsimpuls, der Ausgangspunkt für ein solches 123-Trendwendemuster werden könnte. Jetzt geht es charttechnisch ans Eingemachte in dieser Highflyer-Aktie:

