Curevac schlägt Biontech

Liebe Leser, wer reinschauen mag, wie es bei Curevac läuft – die Erstnotiz lag bei offiziell 44 Dollar, 175% über IPO Preis – die Börse München zeigt hier aktuelle Geld- und Briefkurse. Wir waren heute im Deutschlandfunk zu Curevac. Alles zum Handeln und alle Depotaktionen dann exklusiv für unsere Abonnenten. Einen schönen Wochenausklang wünschen wir nach einer Woche, in der wir Gewinne im Varta-Papier kassiert haben, einen Trade in Hello Fresh schlossen und im Gold unseren Lesern auf der 2050 den Short empfahlen. Jetzt schauen wir Richtung 16.9 – extrem spannende Phase vor der FED. Dazu auf Qiagen – DAX-Kandidat – Symrise und Delivery sowie neue Trades in Nikola und Biontech.