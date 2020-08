Die Aktie des Batterieherstellers Varta krönt ihre famose Rally der letzten Wochen und bricht pünktlich zum Wochenausklang auf ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Die nächsten Handelstage werden spannend und womöglich auch richtungsweisend.

Mit einem Belastungstest begann der aktuelle Vorstoß auf der Oberseite. Noch Ende Juli stand der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 90,0 Euro im Feuer. Unter großen Mühen gelang es dem Wert damals, diese Marke zu halten. Ein Rücksetzer hätte das Chartbild deutlich eingetrübt. So aber wurde die Basis für den aktuell zu beobachtenden Vorstoß gelegt… Unter fundamentalen Aspekten wurde die Rally bekanntermaßen zuletzt von einigen sehr positiven Unternehmensnachrichten und Zahlen angetrieben. Nun also die „Krönung“ in Form des angelaufenen Ausbruchs…

Dem Ausbruch über das bisherige Widerstandscluster um 129,0 Euro fehlt es allerdings noch etwas an Nachhaltigkeit. Diesbezüglich kommt es auf die nächsten Handelstage an. Jeder Handelstag oberhalb von 129,0 Euro ist sozusagen ein guter Handelstag. Im besten Fall nutzt die Varta-Aktie den aktuellen Schwung und entfernt sich weiter vom Ausbruchsniveau. Das, was jetzt tunlichst nicht passieren darf, wäre ein rasches Wiederabtauchen des Kurses unter die 129,0 Euro. Das würde das aktuelle Kaufsignal neutralisieren. Sollte es dann sogar unter die 120,0 Euro gehen, die sich zwischenzeitlich eine gewisse Relevanz als Unterstützung erarbeitet haben, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.