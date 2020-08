Viele deutsche Privatanleger kennen den Begriff 'nachhaltige Geldanlagen' nicht. Das Wissen zu dem Thema steigt aber mit dem Vermögen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie des Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA).

Nachhaltige Geldanlagen gewinnen in der Finanzbranche zunehmend an Bedeutung, trotzdem können viele Kleinanleger mit dem Begriff nichts anfangen: 48 Prozent der Befragten gaben an den Terminus nicht zu kennen und nur 14 Prozent konnten ihn korrekt definieren. Für die Studie wurden 3.066 Personen im Alter ab 16 Jahren von INSA Consulere im Auftrag des DIA befragt.