Die Worte des Vorsitzenden des Zentralbank-Systems der Vereinigten Staaten, Jerome Powell, haben für mächtig Schlagzeilen in der Finanzwelt gesorgt. Unser Kollege Ralph Malisch von unserer Partnerredaktion Smart Investor beleuchtet kritisch und bewertet in der aktuellen Online-Ausgabe des Smart Investor Weekly das Vorhaben der Fed, den Rahmen für das Inflationsziel neu festzulegen.

Es war Fed-Chef Jerome Powell, der die entscheidende Rede hielt, die schon jetzt als Paradigmenwechsel für das künftige Inflationsziel der Fed angesehen wird. Ein geschickter Schachzug, ein Spiel mit den Erwartungen der Marktteilnehmer und ein Politikwechsel bei der führenden Notenbank, dessen Bedeutung man wohl nicht hoch genug einschätzen kann: Neues Paradigma.

Als entscheidend wird die Flexibilisierung des Inflationsziels von zwei Prozent pro Jahr angesehen. Das soll künftig nicht mehr für das einzelne Jahr, sondern im langfristigen Mittel angestrebt werden. Welche vier Faktoren Powell identifizierte, lesen Sie im neuen Smart Investor Weekly.

Deutscher Leitindex

Darüber hinaus hat sich diese Woche beim DAX ein interessanter Kursverlauf ergeben. Was ihn so besonders macht, erfahren Sie ebenso in der Kolumne.