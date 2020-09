Börse Daily am Sonntag mit DAX, Deutsche Bank, Starbucks, Apple, MTU Aero Engines, AMD, Astra Zeneca

Die Notenbanken und die Politik haben bereits reagiert und den Markt mit Geld in einer noch nie zu beobachtenden Menge geflutet. Alleine das billige Geld dürfte Triebfeder für Anstiege, aber auch für Übertreibungen sein. Daneben wurde mit den Unterstützungspaketen auch eine Schuldenblase in einer noch nie dagewesenen Größenordnung eröffnet, die sich langfristig wohl entsprechend bemerkbar machen dürfte.

Kurzfristig darf man gespannt sein, ob der DAX im eigentlich schlechten Börsenmonat September noch der saisonalen Kurve folgt und sich letztendlich schwächer präsentiert. Ab Oktober ändern sich die Vorzeichen und die Saisonalität zeigt bis zum Jahreswechsel nach oben. Da mit der aktuellen Konsolidierung durchaus Kraft aufgebaut wurde, ist ein solches Szenario in den nächsten Wochen nicht unwahrscheinlich.

DAX: Chance von 182 Prozent p.a.

(08.09.2020) In den vergangenen Wochen weilte der DAX in einer relativ engen Handelsspanne. Die Seitwärtsbewegung könnte sich auch im laufenden September fortsetzen. Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX kann man in nur kurzer Zeit eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.