Green Energy – Darling China

Sandra Crowl von Carmignac setzt bei ihren Investments seit Jahren auf ESG-Standards und erzielt damit Alpha, wie sie nachweisen kann. Ihre eindrucksvolle Analyse führt zu Ergebnissen jenseits des Mainstreams in der öffentlichen Wahrnehmung. So stellte sie Amazon, einem der umstrittenen US-Tech-Riesen, ein gutes ESG-Zeugnis aus, insbesondere hinsichtlich der Qualität der Arbeitsplätze. Gut weg kommt in Crowls Analyse auch der Energieriese RWE, dessen Entwicklung weg von der Kohle hin zu den Erneuerbaren sie ausdrücklich lobte. Auf den ersten Blick erstaunlich ist auch Crowls positiver Blick auf China, gilt das Land mit seinen vielen Kohlekraftwerken doch als klassische Dreckschleuder. Crowl sieht in China ein Land im Wandel. Nirgendwo sei der Druck so groß, durch Einsatz moderner Technologien die Belastungen der Umwelt zu verringern. In dieser Hinsicht avanciere China zunehmend zum „Darling“ in Sachen Green Energy.

Eine gewisse Rückständigkeit in ESG-Themen bescheinigt Wolfgang J. Kunz hingegen den USA. Kunz, der seit vielen Jahren dort lebt, bricht eine Lanze für Immobilien im Südosten mit der Metropolregion Atlanta, wo seine DNL auch ihren Sitz hat. Dort winken interessante Renditen, weil Investoren vor allem die Kosten und den Cashflow im Auge hätten. Zunehmend würden Mieter, z. B. Wells Fargo, aber mehr Energieeffizienz einfordern.



